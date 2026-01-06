بما يقارب الـ8000 دولار.. موظف رسمي في البترون يجمع اشتراكات دون إيصالات

أعلنت أنه وفي إطار مكافحة الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة ، أوقفت دورية من الإقليمية – ، بتاريخ 5/1/2026، الموظف في مؤسسة مياه (م. إ.)، لإقدامه على قبض بدلات اشتراكات المياه من دون تسليم المواطنين أي إيصالات رسمية، إضافة إلى احتفاظه بالمبالغ المحصّلة وعدم ايداعها في حساب الخزينة العامة وقدرت المبالغ بحوالي ٨٠٠٠ $ .وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة المختص.