أعمدة الدخان تصاعدت في سماء المنطقة.. حريق كبير داخل مطعم في البترون (صور)

اندلع حريق كبير داخل مطعم 964 في ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في سماء المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان في محاولة لاخماد الحريق والسيطرة عليه.



ولاتزال اسباب الحريق غير معروفة حتى الان.

