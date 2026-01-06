تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
-8
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
أعمدة الدخان تصاعدت في سماء المنطقة.. حريق كبير داخل مطعم في البترون (صور)
Lebanon 24
06-01-2026
|
02:18
photos
0
اندلع حريق كبير داخل مطعم 964 في
منطقة البترون
ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في سماء المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان في محاولة لاخماد الحريق والسيطرة عليه.
ولاتزال اسباب الحريق غير معروفة حتى الان.
