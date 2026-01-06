تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الطقس المستقر مستمر ولكن منخفض جوي آتٍ من تركيا سيضرب لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
06-01-2026 | 03:25
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا مستقرا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل خاصة في المناطق الداخلية ، حتى صباح  يوم الجمعة حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مركزه جنوب غرب تركيا يكون مصحوباً بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر مع عواصف رعدية ورياح قوية وثلوج . 

وحذرت مصلحة الأرصاد من خطر الانزلاق بسبب تشكّل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو ١٥٠٠م  خلال الليل وساعات الصباح الأولى يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن ارتفاع الموج وتشكل السيول يوم الجمعة. 

الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية ونسبة رطوبة منخفضة.

الأربعاء:  
قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الخميس:  
قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس ال ٢٤ درجة على الساحل، يتحول الطقس مساءً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة وتنشط الرياح وتصل سرعتها ليلا لحدود ال ٦٥ كلم/ساعة.

الجمعة:  
غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تنشط الرياح وتشتد أحياناً فتصل سرعتها الى ٨٥ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر لحدود ال ٤ أمتار، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد اعتباراً من الظهر لذا نحذر من تشكل السيول كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر خلال النهار وقد تلامس الـ ١٤٠٠ متر ليلاً.
