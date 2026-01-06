ابن فنيدق.. مروان توفي بحادث سير مروع في سوريا

توفي الشاب مروان فيصل البعريني إثر حادث سير مروع وقع أثناء تواجده في ، ما أدى إلى وفاته على الفور، وفق ما أفادت مندوبة " ".وينحدر الراحل من بلدة فنيدق العكارية، وقد خيّم الحزن على أهالي البلدة فور انتشار الخبر.