لبنان
ابن فنيدق.. مروان توفي بحادث سير مروع في سوريا
Lebanon 24
06-01-2026
|
04:01
photos
0
توفي الشاب مروان فيصل البعريني إثر حادث سير مروع وقع أثناء تواجده في
سوريا
، ما أدى إلى وفاته على الفور، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
وينحدر الراحل من بلدة فنيدق العكارية، وقد خيّم الحزن على أهالي البلدة فور انتشار الخبر.
لبنان 24
لبنان
عكاري
عكار
تابع
