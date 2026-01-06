الجيش يوقف 7 أشخاص.. ويضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية

صدر عن - البيان الآتي:



يواصل الجيش مكافحة الاتجار بالمخدرات والأسلحة الحربية وملاحقة مرتكبي الجرائم والمخلّين بالأمن، وفي هذا السياق نفّذت تؤازرها وحدات من القوى العملانية المنتشرة عمليات دهم لمنازل مطلوبين في منطقتَي وجبل ، وأوقفت 4 مواطنين و3 سوريين وفقًا لما يلي:

• توقيف المواطنَين (ه.ا.) وشقيقه (ع.ا.) و٣ سوريين في بلدة بريتال – ، لحيازتهم كمية كبيرة من المخدرات ومواد أولية تُستخدم في تصنيعها، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.

• توقيف المواطن (ط.ص.) في منطقة مطربا – لتأليفه عصابة خطف بقوة السلاح وسرقة سيارات، وضبط كمية من المخدرات والأسلحة الحربية.

• توقيف المواطن (ع.س.) في منطقة المريجة – ، لإقدامه على فرض خوات وافتعاله إشكالات في المنطقة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

Advertisement