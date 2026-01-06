في يارين... مواطن كان يتوجّه إلى أرضه وهذا ما تفاجأ به

أفادت مندوبة " "، أنّه أثناء توجّه أحد المواطنين إلى أرضه في بلدة يارين، فوجئ بقيام جرافات العدوّ بوضع أتربة وصخور وعامود كهربائيّ في لقطعه، على بُعد 900 متر من الحدود الجنوبيّة.

Advertisement