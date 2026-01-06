أجرى مفتي الجمهورية الشيخ اتصالا بالرئيس خلال اجتماعه بمجلس المفتين، ونوه ببيانه عن الاستشارات النيابية الأخيرة لتسمية رئيس الحكومة وتكليف الرئيس ، واثنى على موقفه "الذي يتسم بالمسؤولية والحكمة العالية".

