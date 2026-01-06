تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-4
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
السيد: الرئيس ميقاتي تجرد مجددا كما يفعل دائما لصالح الدستور والمصلحة العامة
Lebanon 24
06-01-2026
|
07:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار
رئيس اتحاد
نقابات العمال والمستخدمين في
لبنان
الشمالي
النقيب شادي السيد، الى انه "منذ الحديث عن ظاهرة أبو عمر وما تلاها، التزمنا الصمت، ليس حبا بالصمت في السياسة، فحديثنا في السياسة دائما ينبع من حرصنا على مصلحة البلد وعلى مؤسساته المختلفة. لكن، لفت انتباهنا بعض التصريحات السياسية وتصادم مواقف تكتل نيابي، بالإضافة إلى مواقف النواب المعنيين، والتي تتضمن أمورا تحتاج إلى توضيح وجلاء. كما نتوقف عند آخر كلام للرئيس
نجيب ميقاتي
، الذي يتسم بالكثير من الواقعية والمسؤولية الوطنية والسياسية. ونقول إن الأقلام دأبت في الأسابيع الأخيرة على التطاول على
الرئيس ميقاتي
وإطلاق تصريحات لا تمت حتى إلى المنطق السياسي بصلة، إلا أن ذلك لا يعني أبدا أن سكوتنا أو سكوت الرئيس
ميقاتي
يفتح الباب لأي جهة للتمادي. بل إن سكوتنا يمثل قوة وثقة بمواقف الرئيس ومساره وسيرته في السياسة وحكم الدولة".
وقال في بيان: "أكد الرئيس ميقاتي في تصريحه الأخير إيمانه المطلق بالدستور اللبناني، وكذلك إيمانه المطلق بالصلاحيات الموكلة إلى مختلف المؤسسات الدستورية، وبخاصة مجلس النواب الذي منح هذه الحكومة الثقة. وبذلك، تجاوز الرئيس ميقاتي الهرتقة السياسية التي حصلت واللغط المصاحب لها، والتي بحسب شهود من النواب، أوصلت الرئيس إلى سدة رئاسة
مجلس الوزراء
، وهو أمر يحتاج إلى سؤال وجواب واستفسارات وآراء الخبراء الدستوريين في البلاد".
وأضاف: "الرئيس ميقاتي تجرد مجددا، كما يفعل دائما، لصالح
الدستور
، مقدما المصلحة العامة وفق ما ورد في تصريحه، وطالب الحكومة بتنفيذ بيانها الوزاري بما يخدم الصالح العام والمواطن اللبناني، شعورا منه بالمسؤولية الكبرى تجاه مؤسسة مجلس الوزراء. وهنا قمة التمكن، التمكن السياسي، والتمتع بكل صفات رجل الدولة الحقيقي.
وختم: "بالمناسبة، نتوجه إلى كل المجتهدين لضرورة الوقوف على حقيقة كل كلمة تقال أو تبث أو تعلم، توخيا للحقيقة وتوخيا للعدالة، وإفساحا في المجال أمام المؤسسات العدلية والقضائية والاستقصائية والاستخباراتية لتقوم بدورها كاملا لكشف الحقائق ومنع التجني عن رجال الدولة. لذلك اقتضى التحقيق والتنويه والتأكيد".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي: لبنان بأمسّ الحاجة إلى من يضع المصلحة العامة فوق مصالحه الخاصة
Lebanon 24
الراعي: لبنان بأمسّ الحاجة إلى من يضع المصلحة العامة فوق مصالحه الخاصة
06/01/2026 18:40:25
06/01/2026 18:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين
Lebanon 24
الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين
06/01/2026 18:40:25
06/01/2026 18:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
المقداد: المجلس النيابي مستقل والقرار السياسي يجب أن يراعي الدستور والمصلحة الوطنية
Lebanon 24
المقداد: المجلس النيابي مستقل والقرار السياسي يجب أن يراعي الدستور والمصلحة الوطنية
06/01/2026 18:40:25
06/01/2026 18:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي التقى ميقاتي في دار الفتوى: طرابلس مدينة السلام تبقى كما كانت دائمًا
Lebanon 24
الراعي التقى ميقاتي في دار الفتوى: طرابلس مدينة السلام تبقى كما كانت دائمًا
06/01/2026 18:40:25
06/01/2026 18:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس ميقاتي
مجلس الوزراء
نجيب ميقاتي
رئيس اتحاد
نجيب ميقات
الدستور
الشمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
توضيح من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
توضيح من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
11:34 | 2026-01-06
06/01/2026 11:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه البلدة.. إصابة مواطنة جرّاء انفجار جسم مشبوه
Lebanon 24
في هذه البلدة.. إصابة مواطنة جرّاء انفجار جسم مشبوه
11:26 | 2026-01-06
06/01/2026 11:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إنزلاق دراجة نارية في عبرا
Lebanon 24
إنزلاق دراجة نارية في عبرا
10:53 | 2026-01-06
06/01/2026 10:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو العردات يلتقي "تجمّع أسر شهداء فلسطين"
Lebanon 24
أبو العردات يلتقي "تجمّع أسر شهداء فلسطين"
10:44 | 2026-01-06
06/01/2026 10:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار... ولادة عجل برأسين!
Lebanon 24
في عكار... ولادة عجل برأسين!
10:36 | 2026-01-06
06/01/2026 10:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
08:00 | 2026-01-06
06/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:37 | 2026-01-06
06/01/2026 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
14:54 | 2026-01-05
05/01/2026 02:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
01:45 | 2026-01-06
06/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
06:00 | 2026-01-06
06/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:34 | 2026-01-06
توضيح من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
11:26 | 2026-01-06
في هذه البلدة.. إصابة مواطنة جرّاء انفجار جسم مشبوه
10:53 | 2026-01-06
إنزلاق دراجة نارية في عبرا
10:44 | 2026-01-06
أبو العردات يلتقي "تجمّع أسر شهداء فلسطين"
10:36 | 2026-01-06
في عكار... ولادة عجل برأسين!
10:26 | 2026-01-06
أسامة سعد يستقبل وفداً فلسطينياً ولجنة أهل المدرسة الإنجيلية
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 18:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 18:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 18:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24