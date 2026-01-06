السيد: الرئيس ميقاتي تجرد مجددا كما يفعل دائما لصالح الدستور والمصلحة العامة

أشار نقابات العمال والمستخدمين في النقيب شادي السيد، الى انه "منذ الحديث عن ظاهرة أبو عمر وما تلاها، التزمنا الصمت، ليس حبا بالصمت في السياسة، فحديثنا في السياسة دائما ينبع من حرصنا على مصلحة البلد وعلى مؤسساته المختلفة. لكن، لفت انتباهنا بعض التصريحات السياسية وتصادم مواقف تكتل نيابي، بالإضافة إلى مواقف النواب المعنيين، والتي تتضمن أمورا تحتاج إلى توضيح وجلاء. كما نتوقف عند آخر كلام للرئيس ، الذي يتسم بالكثير من الواقعية والمسؤولية الوطنية والسياسية. ونقول إن الأقلام دأبت في الأسابيع الأخيرة على التطاول على وإطلاق تصريحات لا تمت حتى إلى المنطق السياسي بصلة، إلا أن ذلك لا يعني أبدا أن سكوتنا أو سكوت الرئيس يفتح الباب لأي جهة للتمادي. بل إن سكوتنا يمثل قوة وثقة بمواقف الرئيس ومساره وسيرته في السياسة وحكم الدولة".



وقال في بيان: "أكد الرئيس ميقاتي في تصريحه الأخير إيمانه المطلق بالدستور اللبناني، وكذلك إيمانه المطلق بالصلاحيات الموكلة إلى مختلف المؤسسات الدستورية، وبخاصة مجلس النواب الذي منح هذه الحكومة الثقة. وبذلك، تجاوز الرئيس ميقاتي الهرتقة السياسية التي حصلت واللغط المصاحب لها، والتي بحسب شهود من النواب، أوصلت الرئيس إلى سدة رئاسة ، وهو أمر يحتاج إلى سؤال وجواب واستفسارات وآراء الخبراء الدستوريين في البلاد".



وأضاف: "الرئيس ميقاتي تجرد مجددا، كما يفعل دائما، لصالح ، مقدما المصلحة العامة وفق ما ورد في تصريحه، وطالب الحكومة بتنفيذ بيانها الوزاري بما يخدم الصالح العام والمواطن اللبناني، شعورا منه بالمسؤولية الكبرى تجاه مؤسسة مجلس الوزراء. وهنا قمة التمكن، التمكن السياسي، والتمتع بكل صفات رجل الدولة الحقيقي.



وختم: "بالمناسبة، نتوجه إلى كل المجتهدين لضرورة الوقوف على حقيقة كل كلمة تقال أو تبث أو تعلم، توخيا للحقيقة وتوخيا للعدالة، وإفساحا في المجال أمام المؤسسات العدلية والقضائية والاستقصائية والاستخباراتية لتقوم بدورها كاملا لكشف الحقائق ومنع التجني عن رجال الدولة. لذلك اقتضى التحقيق والتنويه والتأكيد".

