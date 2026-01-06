تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تجّار لبنان الشمالي تنوّه بجهود القوى الأمنية: رأس السنة مرّت بلا "حوادث"

Lebanon 24
06-01-2026 | 07:22
نوّهت جمعية "تجّار لبنان الشمالي" برئاسة أسعد الحريري بـ"الجهود الكبيرة" التي بذلتها القوى الأمنية والعسكرية وسهرها على حفظ الأمن والاستقرار، ولا سيّما خلال ليلة رأس السنة التي مرّت، بحسب البيان، من دون تسجيل حوادث أمنية تُذكر أو إطلاق نار عشوائي، خصوصاً في مناطق الشمال.

وأشادت الجمعية بالمستوى العالي من الانضباط والمسؤولية لدى عناصر القوى الأمنية وبالتعاون الإيجابي من المواطنين، معتبرة أن ذلك يعكس "وعياً وطنياً متقدّماً" وحرصاً مشتركاً على السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات. كما توجهت بجزيل الشكر والتقدير إلى قيادة الجيش والأجهزة الأمنية كافة، مقدّرة "تضحياتهم وجهودهم المستمرة" ومؤكدة وقوفها الدائم إلى جانب المؤسسات الشرعية التي تشكّل "صمّام أمان" للوطن والمواطنين. (الوكالة الوطنية للإعلام)
الوكالة الوطنية للإعلام

الأجهزة الأمنية

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

أسعد الحريري

سعد الحريري

قيادة الجيش

الحريري

