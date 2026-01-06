تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-4
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تجّار لبنان الشمالي تنوّه بجهود القوى الأمنية: رأس السنة مرّت بلا "حوادث"
Lebanon 24
06-01-2026
|
07:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
نوّهت جمعية "تجّار
لبنان
الشمالي
" برئاسة
أسعد الحريري
بـ"الجهود الكبيرة" التي بذلتها القوى الأمنية والعسكرية وسهرها على حفظ الأمن والاستقرار، ولا سيّما خلال ليلة رأس السنة التي مرّت، بحسب البيان، من دون تسجيل حوادث أمنية تُذكر أو إطلاق نار عشوائي، خصوصاً في مناطق
الشمال
.
وأشادت الجمعية بالمستوى العالي من الانضباط والمسؤولية لدى عناصر القوى الأمنية وبالتعاون الإيجابي من المواطنين، معتبرة أن ذلك يعكس "وعياً وطنياً متقدّماً" وحرصاً مشتركاً على السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات. كما توجهت بجزيل الشكر والتقدير إلى
قيادة الجيش
والأجهزة الأمنية كافة، مقدّرة "تضحياتهم وجهودهم المستمرة" ومؤكدة وقوفها الدائم إلى جانب المؤسسات الشرعية التي تشكّل "صمّام أمان" للوطن والمواطنين. (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
امن الدولة تنوه بالإجراءات الامنية المتخذة ليلة رأس السنة وتعلن انها مستمرة بملاحقة مطلقي النار
Lebanon 24
امن الدولة تنوه بالإجراءات الامنية المتخذة ليلة رأس السنة وتعلن انها مستمرة بملاحقة مطلقي النار
06/01/2026 18:40:32
06/01/2026 18:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية "تجار لبنان الشمالي": مشروع قانون الفجوة المالية يُشكّل إجحافا بحقّ المودعين
Lebanon 24
جمعية "تجار لبنان الشمالي": مشروع قانون الفجوة المالية يُشكّل إجحافا بحقّ المودعين
06/01/2026 18:40:32
06/01/2026 18:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة رأس السنة.. رقم لافت بعدد حوادث السير
Lebanon 24
ليلة رأس السنة.. رقم لافت بعدد حوادث السير
06/01/2026 18:40:32
06/01/2026 18:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع منسى في الاوضاع الامنية ونجاح الاجراءات لحفظ الامن ليلة رأس السنة
Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع منسى في الاوضاع الامنية ونجاح الاجراءات لحفظ الامن ليلة رأس السنة
06/01/2026 18:40:32
06/01/2026 18:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية للإعلام
الأجهزة الأمنية
الوطنية للإعلام
الوكالة الوطنية
أسعد الحريري
سعد الحريري
قيادة الجيش
الحريري
تابع
قد يعجبك أيضاً
في هذه البلدة.. إصابة مواطنة جرّاء انفجار جسم مشبوه
Lebanon 24
في هذه البلدة.. إصابة مواطنة جرّاء انفجار جسم مشبوه
11:26 | 2026-01-06
06/01/2026 11:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إنزلاق دراجة نارية في عبرا
Lebanon 24
إنزلاق دراجة نارية في عبرا
10:53 | 2026-01-06
06/01/2026 10:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو العردات يلتقي "تجمّع أسر شهداء فلسطين"
Lebanon 24
أبو العردات يلتقي "تجمّع أسر شهداء فلسطين"
10:44 | 2026-01-06
06/01/2026 10:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار... ولادة عجل برأسين!
Lebanon 24
في عكار... ولادة عجل برأسين!
10:36 | 2026-01-06
06/01/2026 10:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أسامة سعد يستقبل وفداً فلسطينياً ولجنة أهل المدرسة الإنجيلية
Lebanon 24
أسامة سعد يستقبل وفداً فلسطينياً ولجنة أهل المدرسة الإنجيلية
10:26 | 2026-01-06
06/01/2026 10:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
08:00 | 2026-01-06
06/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:37 | 2026-01-06
06/01/2026 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
14:54 | 2026-01-05
05/01/2026 02:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
01:45 | 2026-01-06
06/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
06:00 | 2026-01-06
06/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:26 | 2026-01-06
في هذه البلدة.. إصابة مواطنة جرّاء انفجار جسم مشبوه
10:53 | 2026-01-06
إنزلاق دراجة نارية في عبرا
10:44 | 2026-01-06
أبو العردات يلتقي "تجمّع أسر شهداء فلسطين"
10:36 | 2026-01-06
في عكار... ولادة عجل برأسين!
10:26 | 2026-01-06
أسامة سعد يستقبل وفداً فلسطينياً ولجنة أهل المدرسة الإنجيلية
10:15 | 2026-01-06
عبد المسيح: لن نسمح بأن يُبنى "الحلّ" على أنقاض الناس
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 18:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 18:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 18:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24