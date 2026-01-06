الخازن: موقف ميقاتي يتّسم بالحكمة العالية والروح الدستورية الرفيعة

أجرى عميد المجلس العام الوزير السابق وديع الخازن اتصالًا بدولة ، نوّه خلاله عاليًا ببيانه الصادر عقب الاستشارات النيابية الأخيرة لتسمية رئيس الحكومة وتكليف القاضي نواف سلام، مشيدًا بموقفه الوطني المسؤول الذي اتسم بحكمة عالية، وروح دستورية رفيعة، وحرص صادق على الاستقرار العام والمصلحة للبنان.

