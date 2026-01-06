تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-4
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قداس الميلاد في أنطلياس.. آرام الأول يدعو لتشديد التدابير الأمنية وتحريك العجلة الاقتصادية
Lebanon 24
06-01-2026
|
08:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا آرام الأول قداس
عيد الميلاد
لدى طائفة الأرمن الأرثوذكس في كاثوليكوسية أنطلياس، في حضور وزيرة الشباب والرياضة نورا بيراقداريان ممثلة رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، إلى جانب شخصيات سياسية وروحية واجتماعية وممثلين عن الأحزاب والجمعيات الأرمنية وحشد من المؤمنين.
وفي عظة الميلاد، اعتبر آرام الأول أن ميلاد السيد المسيح في بيت لحم شكّل "ولادة جديدة للإنسان"، مؤكداً أن التجسد جاء "لاسترداد كرامة إنسانية الإنسان" وتحريره من الخطيئة وإعادته إلى الخلاص، مشيراً إلى أن "بيت لحم هو ميلاد الإنسان الجديد"، وداعياً المؤمنين إلى ترك "الإنسان القديم" وأفكاره وأعماله.
لبنانياً، أثنى آرام الأول على القرارات التي اتخذتها الحكومة برئاسة الرئيس
جوزاف عون
، وعلى "عزمه الراسخ" على تنفيذها، مشيداً بالأمن السائد في البلاد، ومطالباً باتخاذ تدابير صارمة لتعزيزه وترسيخه. كما شدد على ضرورة تحريك العجلة الاقتصادية وتطوير الخدمات الاجتماعية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيرقداريان: تطوير الرياضة يعني تحريك العجلة الاقتصادية بشكل كبير وهو ما يجعلها احد اعمدة الاقتصاد المستقبلي
Lebanon 24
بيرقداريان: تطوير الرياضة يعني تحريك العجلة الاقتصادية بشكل كبير وهو ما يجعلها احد اعمدة الاقتصاد المستقبلي
06/01/2026 18:41:45
06/01/2026 18:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية تجار لبنان الشمالي تبحث مع تيار المستقبل خطة لتحريك العجلة الاقتصادية
Lebanon 24
جمعية تجار لبنان الشمالي تبحث مع تيار المستقبل خطة لتحريك العجلة الاقتصادية
06/01/2026 18:41:45
06/01/2026 18:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان
06/01/2026 18:41:45
06/01/2026 18:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك آرام الاول للبابا لاوون الرابع عشر: حضوركم يهو تعبير قويّ عن تضامن الفاتيكان مع لبنان
Lebanon 24
البطريرك آرام الاول للبابا لاوون الرابع عشر: حضوركم يهو تعبير قويّ عن تضامن الفاتيكان مع لبنان
06/01/2026 18:41:45
06/01/2026 18:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
أفراح ومناسبات
العماد جوزاف عون
عيد الميلاد
جوزاف عون
الجمهوري
جمهورية
الرياض
جوزاف
تابع
قد يعجبك أيضاً
توضيح من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
توضيح من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
11:34 | 2026-01-06
06/01/2026 11:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه البلدة.. إصابة مواطنة جرّاء انفجار جسم مشبوه
Lebanon 24
في هذه البلدة.. إصابة مواطنة جرّاء انفجار جسم مشبوه
11:26 | 2026-01-06
06/01/2026 11:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إنزلاق دراجة نارية في عبرا
Lebanon 24
إنزلاق دراجة نارية في عبرا
10:53 | 2026-01-06
06/01/2026 10:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو العردات يلتقي "تجمّع أسر شهداء فلسطين"
Lebanon 24
أبو العردات يلتقي "تجمّع أسر شهداء فلسطين"
10:44 | 2026-01-06
06/01/2026 10:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار... ولادة عجل برأسين!
Lebanon 24
في عكار... ولادة عجل برأسين!
10:36 | 2026-01-06
06/01/2026 10:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
08:00 | 2026-01-06
06/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:37 | 2026-01-06
06/01/2026 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
14:54 | 2026-01-05
05/01/2026 02:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
01:45 | 2026-01-06
06/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
06:00 | 2026-01-06
06/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:34 | 2026-01-06
توضيح من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
11:26 | 2026-01-06
في هذه البلدة.. إصابة مواطنة جرّاء انفجار جسم مشبوه
10:53 | 2026-01-06
إنزلاق دراجة نارية في عبرا
10:44 | 2026-01-06
أبو العردات يلتقي "تجمّع أسر شهداء فلسطين"
10:36 | 2026-01-06
في عكار... ولادة عجل برأسين!
10:26 | 2026-01-06
أسامة سعد يستقبل وفداً فلسطينياً ولجنة أهل المدرسة الإنجيلية
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 18:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 18:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 18:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24