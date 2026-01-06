تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati



لبنان

قداس الميلاد في أنطلياس.. آرام الأول يدعو لتشديد التدابير الأمنية وتحريك العجلة الاقتصادية

Lebanon 24
06-01-2026 | 08:19
Doc-P-1464588-639033097005737272.png
Doc-P-1464588-639033097005737272.png photos 0
ترأس كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا آرام الأول قداس عيد الميلاد لدى طائفة الأرمن الأرثوذكس في كاثوليكوسية أنطلياس، في حضور وزيرة الشباب والرياضة نورا بيراقداريان ممثلة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب شخصيات سياسية وروحية واجتماعية وممثلين عن الأحزاب والجمعيات الأرمنية وحشد من المؤمنين.

وفي عظة الميلاد، اعتبر آرام الأول أن ميلاد السيد المسيح في بيت لحم شكّل "ولادة جديدة للإنسان"، مؤكداً أن التجسد جاء "لاسترداد كرامة إنسانية الإنسان" وتحريره من الخطيئة وإعادته إلى الخلاص، مشيراً إلى أن "بيت لحم هو ميلاد الإنسان الجديد"، وداعياً المؤمنين إلى ترك "الإنسان القديم" وأفكاره وأعماله.

لبنانياً، أثنى آرام الأول على القرارات التي اتخذتها الحكومة برئاسة الرئيس جوزاف عون، وعلى "عزمه الراسخ" على تنفيذها، مشيداً بالأمن السائد في البلاد، ومطالباً باتخاذ تدابير صارمة لتعزيزه وترسيخه. كما شدد على ضرورة تحريك العجلة الاقتصادية وتطوير الخدمات الاجتماعية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.
مواضيع ذات صلة
بيرقداريان: تطوير الرياضة يعني تحريك العجلة الاقتصادية بشكل كبير وهو ما يجعلها احد اعمدة الاقتصاد المستقبلي
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية تجار لبنان الشمالي تبحث مع تيار المستقبل خطة لتحريك العجلة الاقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك آرام الاول للبابا لاوون الرابع عشر: حضوركم يهو تعبير قويّ عن تضامن الفاتيكان مع لبنان
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

العماد جوزاف عون

عيد الميلاد

جوزاف عون

الجمهوري

جمهورية

الرياض

جوزاف

Lebanon24
11:34 | 2026-01-06
Lebanon24
11:26 | 2026-01-06
Lebanon24
10:53 | 2026-01-06
Lebanon24
10:44 | 2026-01-06
Lebanon24
10:36 | 2026-01-06
Lebanon24
10:26 | 2026-01-06
