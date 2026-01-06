قداس الميلاد في أنطلياس.. آرام الأول يدعو لتشديد التدابير الأمنية وتحريك العجلة الاقتصادية

ترأس كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا آرام الأول قداس لدى طائفة الأرمن الأرثوذكس في كاثوليكوسية أنطلياس، في حضور وزيرة الشباب والرياضة نورا بيراقداريان ممثلة رئيس الجمهورية ، إلى جانب شخصيات سياسية وروحية واجتماعية وممثلين عن الأحزاب والجمعيات الأرمنية وحشد من المؤمنين.



وفي عظة الميلاد، اعتبر آرام الأول أن ميلاد السيد المسيح في بيت لحم شكّل "ولادة جديدة للإنسان"، مؤكداً أن التجسد جاء "لاسترداد كرامة إنسانية الإنسان" وتحريره من الخطيئة وإعادته إلى الخلاص، مشيراً إلى أن "بيت لحم هو ميلاد الإنسان الجديد"، وداعياً المؤمنين إلى ترك "الإنسان القديم" وأفكاره وأعماله.



لبنانياً، أثنى آرام الأول على القرارات التي اتخذتها الحكومة برئاسة الرئيس ، وعلى "عزمه الراسخ" على تنفيذها، مشيداً بالأمن السائد في البلاد، ومطالباً باتخاذ تدابير صارمة لتعزيزه وترسيخه. كما شدد على ضرورة تحريك العجلة الاقتصادية وتطوير الخدمات الاجتماعية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.

Advertisement