استنكر عضو "اللقاء " النائب "الاعتداءات المتكررة" على مختلف المناطق ، وآخرها الاعتداء الذي وقع أمس على بلدة المنارة، والذي أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات والمنازل وأثار حالة من الهلع بين الأهالي، ما دفع عدداً منهم إلى ترك بيوتهم.



وفي هذا الإطار، أجرى اتصالاً برئيس الحكومة الدكتور نواف سلام وبرئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، مطالباً بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف على الأضرار الحاصلة، والتعويض على المتضررين". وشدد على أن "الهم الأكبر" يبقى في كيفية ردع عن الاستمرار في اعتداءاتها، ولا سيما في الجنوب. (الوكالة الوطنية للإعلام)

