Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

أبو فاعور يستنكر اعتداء "المنارة".. اتصال بسلام وحيدر للمطالبة بـ"تعويض المتضررين"

Lebanon 24
06-01-2026 | 08:38
Doc-P-1464599-639033107229381995.png
Doc-P-1464599-639033107229381995.png photos 0
استنكر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة" على مختلف المناطق اللبنانية، وآخرها الاعتداء الذي وقع أمس على بلدة المنارة، والذي أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات والمنازل وأثار حالة من الهلع بين الأهالي، ما دفع عدداً منهم إلى ترك بيوتهم.

وفي هذا الإطار، أجرى أبو فاعور اتصالاً برئيس الحكومة الدكتور نواف سلام وبرئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، مطالباً بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف على الأضرار الحاصلة، والتعويض على المتضررين". وشدد على أن "الهم الأكبر" يبقى في كيفية ردع إسرائيل عن الاستمرار في اعتداءاتها، ولا سيما في الجنوب. (الوكالة الوطنية للإعلام)
