معاناة أصحاب المحطات والمواقف المتوجب اتخاذها على طاولة رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل البري

عقد وفد من نقابة أصحاب محطات المحروقات في ، ضم النقيب وأمين السر ونائب الرئيس ، اجتماعاً تنسيقياً مع ونقابات قطاع النقل البري . وبحث المجتمعون معاناة أصحاب والمواقف المتوجب اتخاذها والسبل لتحقيق مطالبهم، ولا سيما ما يتعلق بـ"الجعالة" وتراخيص الاستثمار والعمالة الأجنبية.



واتفق الطرفان على عقد اجتماع موسّع الأسبوع المقبل لمتابعة هذه الملفات، على أن يعقبه مؤتمر صحافي لإعلان ما سيتم الاتفاق عليه لناحية الخطوات التي ستُتخذ.

Advertisement