لبنان

معاناة أصحاب المحطات والمواقف المتوجب اتخاذها على طاولة رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل البري

Lebanon 24
06-01-2026 | 08:59
عقد وفد من نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، ضم النقيب جورج البركس وأمين السر حسن جعفر ونائب الرئيس فادي أبو شقرا، اجتماعاً تنسيقياً مع رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس. وبحث المجتمعون معاناة أصحاب المحطات والمواقف المتوجب اتخاذها والسبل لتحقيق مطالبهم، ولا سيما ما يتعلق بـ"الجعالة" وتراخيص الاستثمار والعمالة الأجنبية.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع موسّع الأسبوع المقبل لمتابعة هذه الملفات، على أن يعقبه مؤتمر صحافي لإعلان ما سيتم الاتفاق عليه لناحية الخطوات التي ستُتخذ.
