خلف في الخيام: هذه الأرض تجمع أبناءها من مختلف الطوائف على قيم الثبات والعيش معاً

زار النائب بلدة الجنوبية، حيث شارك إلى جانب الأهالي في قداس عيد الدنح الذي ترأسه الأب في الكبير.

وشدّد خلف على وقوفه "إلى جانب أبناء الجنوب الصامدين في أرضهم"، مؤكّدًا أنّ "هذه الأرض تجمع أبناءها من مختلف الطوائف على قيم الثبات والعيش معا".



وقال إنّ حضوره في الخيام يأتي "لتأكيد الدعم لأهل الجنوب الذين يواجهون التحديات بإيمانهم وتمسّكهم بأرضهم"، وأمل "أن يحمل عيد الدنح الطمأنينة للبنان"، داعيًا إلى "ترسيخ روح الوحدة والتضامن بين اللبنانيين، بما يساهم في عبور البلاد أزماتها وبناء مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا".



كما زار خلف رئيس بلدية الخيام السيد علي واطلع على أوضاع البلدة.

