لبنان
خلف في الخيام: هذه الأرض تجمع أبناءها من مختلف الطوائف على قيم الثبات والعيش معاً
Lebanon 24
06-01-2026
|
09:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار النائب
ملحم خلف
بلدة
الخيام
الجنوبية، حيث شارك إلى جانب الأهالي في قداس عيد الدنح الذي ترأسه الأب
أنطونيوس فرح
في
كنيسة
مار أنطونيوس
الكبير.
وشدّد خلف على وقوفه "إلى جانب أبناء الجنوب الصامدين في أرضهم"، مؤكّدًا أنّ "هذه الأرض تجمع أبناءها من مختلف الطوائف على قيم الثبات والعيش معا".
وقال إنّ حضوره في الخيام يأتي "لتأكيد الدعم لأهل الجنوب الذين يواجهون التحديات بإيمانهم وتمسّكهم بأرضهم"، وأمل "أن يحمل عيد الدنح الطمأنينة للبنان"، داعيًا إلى "ترسيخ روح الوحدة والتضامن بين اللبنانيين، بما يساهم في عبور البلاد أزماتها وبناء مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا".
كما زار خلف رئيس بلدية الخيام
المهندس عباس
السيد علي واطلع على أوضاع البلدة.
Advertisement
أنطونيوس فرح
مار أنطونيوس
المهندس عباس
عباس السيد
ملحم خلف
سيد علي
الخيام
لبنان
تابع
