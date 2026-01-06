تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خريس: علينا ان نتصدى للغطرسة الاسرائيلية

Lebanon 24
06-01-2026 | 10:13
A-
A+
Doc-P-1464651-639033164795228580.jpeg
Doc-P-1464651-639033164795228580.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى النائب علي خريس، خلال احتفال تأبيني في بلدة صريفا الجنوبية، أن "البعض في الداخل اللبناني يتغني في خطاباته ومواقفه مع العدو الاسرائيلي ويحرّض من أجل التطبيع وليس فقط السلام"، وشدد على "ضرورة التماسك الداخلي والوحدة الوطنية، شرط الا تكون على حساب المبادئ والقيم والمشروع" ، مؤكداً أن "اسرائيل عدو للجميع، وهدفها شرذمة المجتمع اللبناني" .
 
وأضاف: "علينا ان نتصدى للغطرسة الاسرائيلية وللمشروع الاسرائيلي الواضح في هذه المرحلة الصعبة، وخصوصا أننا نرى ما يحدث في المنطقة بدءًا من سوريا وغيرها من البلدان" ، وأشار الى "أهمية الحفاظ على تماسك المجتمع، في ظل بروز ظواهر اجتماعية خطيرة، واولها الرهانات والمخدرات". 
 
وقال: "نحن مع الدولة وبناء الدولة كما علمنا الإمام موسى الصدر، ولكن يجب ان تكون دولة تقوم على أسس العدالة والمساواة،  وان تكون قوية  فاعلة وتستطيع الدفاع عن نفسها وشعبها وأرضها" ، لافتاً الى أن " اسرائيل المدعومة من أميركا تعتدي كل يوم على لبنان، وفي الوقت الذي طبق فيه لبنان القرار 1701  كاملاً، إلا أن العدو الاسرائيلي لم يلتزم أبدًا، وأكبر دليل هو ما حصل بالأمس من اعتداءات واسعة، رغم البيانات التي تصدر عن الدولة والجيش اللبناني".
 
وختم خريس: "إن كلمة "العدو" لم نعد نجدها في كثير من الخطابات على صعيد بعض  الداخل اللبناني، ولكن بالنسبة الينا سنبقى نردد العدو الاسرائيلي شر مطلق، ولا يمكن ان يكون صديقاً في يوم من الأيام" .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خريس: نحن امام مرحلة صعبة وسنتصدى لكل المؤامرات
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش الأوكراني: نتصدى لأكبر هجمات روسية منذ بدء الحرب والوضع بميرنوغراد بدونيتسك معقد للغاية
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: نستخدم عملتنا الوطنية كأحد البدائل المختلفة للدولار لمواجهة الغطرسة والهيمنة الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: مصر تدين الانتهاكات للسيادة اللبنانية ونؤكد أن غطرسة القوة لإسرائيل لن تحقق نتائج
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع اللبناني

الوحدة الوطنية

الجيش اللبناني

موسى الصدر

علي خريس

الدولة ك

بات على

موسى ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:34 | 2026-01-06
Lebanon24
11:26 | 2026-01-06
Lebanon24
10:53 | 2026-01-06
Lebanon24
10:44 | 2026-01-06
Lebanon24
10:36 | 2026-01-06
Lebanon24
10:26 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24