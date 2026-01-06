خريس: علينا ان نتصدى للغطرسة الاسرائيلية

رأى النائب ، خلال احتفال تأبيني في بلدة الجنوبية، أن "البعض في الداخل اللبناني يتغني في خطاباته ومواقفه مع العدو الاسرائيلي ويحرّض من أجل التطبيع وليس فقط السلام"، وشدد على "ضرورة التماسك الداخلي والوحدة الوطنية، شرط الا تكون على حساب المبادئ والقيم والمشروع" ، مؤكداً أن "اسرائيل عدو للجميع، وهدفها شرذمة " .



وأضاف: "علينا ان نتصدى للغطرسة الاسرائيلية وللمشروع الاسرائيلي الواضح في هذه المرحلة الصعبة، وخصوصا أننا نرى ما يحدث في المنطقة بدءًا من وغيرها من البلدان" ، وأشار الى "أهمية الحفاظ على تماسك المجتمع، في ظل بروز ظواهر اجتماعية خطيرة، واولها الرهانات والمخدرات".



وقال: "نحن مع الدولة وبناء الدولة كما علمنا الإمام ، ولكن يجب ان تكون دولة تقوم على أسس العدالة والمساواة، وان تكون قوية فاعلة وتستطيع الدفاع عن نفسها وشعبها وأرضها" ، لافتاً الى أن " اسرائيل المدعومة من أميركا تعتدي كل يوم على ، وفي الوقت الذي طبق فيه لبنان القرار 1701 كاملاً، إلا أن العدو الاسرائيلي لم يلتزم أبدًا، وأكبر دليل هو ما حصل بالأمس من اعتداءات واسعة، رغم البيانات التي تصدر عن الدولة والجيش اللبناني".



وختم : "إن كلمة "العدو" لم نعد نجدها في كثير من الخطابات على صعيد بعض الداخل اللبناني، ولكن بالنسبة الينا سنبقى نردد العدو الاسرائيلي شر مطلق، ولا يمكن ان يكون صديقاً في يوم من الأيام" .

