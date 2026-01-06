تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-4
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خريس: علينا ان نتصدى للغطرسة الاسرائيلية
Lebanon 24
06-01-2026
|
10:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى النائب
علي خريس
، خلال احتفال تأبيني في بلدة
صريفا
الجنوبية، أن "البعض في الداخل اللبناني يتغني في خطاباته ومواقفه مع العدو الاسرائيلي ويحرّض من أجل التطبيع وليس فقط السلام"، وشدد على "ضرورة التماسك الداخلي والوحدة الوطنية، شرط الا تكون على حساب المبادئ والقيم والمشروع" ، مؤكداً أن "اسرائيل عدو للجميع، وهدفها شرذمة
المجتمع اللبناني
" .
وأضاف: "علينا ان نتصدى للغطرسة الاسرائيلية وللمشروع الاسرائيلي الواضح في هذه المرحلة الصعبة، وخصوصا أننا نرى ما يحدث في المنطقة بدءًا من
سوريا
وغيرها من البلدان" ، وأشار الى "أهمية الحفاظ على تماسك المجتمع، في ظل بروز ظواهر اجتماعية خطيرة، واولها الرهانات والمخدرات".
وقال: "نحن مع الدولة وبناء الدولة كما علمنا الإمام
موسى الصدر
، ولكن يجب ان تكون دولة تقوم على أسس العدالة والمساواة، وان تكون قوية فاعلة وتستطيع الدفاع عن نفسها وشعبها وأرضها" ، لافتاً الى أن " اسرائيل المدعومة من أميركا تعتدي كل يوم على
لبنان
، وفي الوقت الذي طبق فيه لبنان القرار 1701 كاملاً، إلا أن العدو الاسرائيلي لم يلتزم أبدًا، وأكبر دليل هو ما حصل بالأمس من اعتداءات واسعة، رغم البيانات التي تصدر عن الدولة والجيش اللبناني".
وختم
خريس
: "إن كلمة "العدو" لم نعد نجدها في كثير من الخطابات على صعيد بعض الداخل اللبناني، ولكن بالنسبة الينا سنبقى نردد العدو الاسرائيلي شر مطلق، ولا يمكن ان يكون صديقاً في يوم من الأيام" .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خريس: نحن امام مرحلة صعبة وسنتصدى لكل المؤامرات
Lebanon 24
خريس: نحن امام مرحلة صعبة وسنتصدى لكل المؤامرات
06/01/2026 18:44:09
06/01/2026 18:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش الأوكراني: نتصدى لأكبر هجمات روسية منذ بدء الحرب والوضع بميرنوغراد بدونيتسك معقد للغاية
Lebanon 24
قائد الجيش الأوكراني: نتصدى لأكبر هجمات روسية منذ بدء الحرب والوضع بميرنوغراد بدونيتسك معقد للغاية
06/01/2026 18:44:09
06/01/2026 18:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: نستخدم عملتنا الوطنية كأحد البدائل المختلفة للدولار لمواجهة الغطرسة والهيمنة الأميركية
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: نستخدم عملتنا الوطنية كأحد البدائل المختلفة للدولار لمواجهة الغطرسة والهيمنة الأميركية
06/01/2026 18:44:09
06/01/2026 18:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: مصر تدين الانتهاكات للسيادة اللبنانية ونؤكد أن غطرسة القوة لإسرائيل لن تحقق نتائج
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: مصر تدين الانتهاكات للسيادة اللبنانية ونؤكد أن غطرسة القوة لإسرائيل لن تحقق نتائج
06/01/2026 18:44:09
06/01/2026 18:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
المجتمع اللبناني
الوحدة الوطنية
الجيش اللبناني
موسى الصدر
علي خريس
الدولة ك
بات على
موسى ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
توضيح من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
توضيح من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
11:34 | 2026-01-06
06/01/2026 11:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه البلدة.. إصابة مواطنة جرّاء انفجار جسم مشبوه
Lebanon 24
في هذه البلدة.. إصابة مواطنة جرّاء انفجار جسم مشبوه
11:26 | 2026-01-06
06/01/2026 11:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إنزلاق دراجة نارية في عبرا
Lebanon 24
إنزلاق دراجة نارية في عبرا
10:53 | 2026-01-06
06/01/2026 10:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو العردات يلتقي "تجمّع أسر شهداء فلسطين"
Lebanon 24
أبو العردات يلتقي "تجمّع أسر شهداء فلسطين"
10:44 | 2026-01-06
06/01/2026 10:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار... ولادة عجل برأسين!
Lebanon 24
في عكار... ولادة عجل برأسين!
10:36 | 2026-01-06
06/01/2026 10:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
08:00 | 2026-01-06
06/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:37 | 2026-01-06
06/01/2026 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
14:54 | 2026-01-05
05/01/2026 02:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
01:45 | 2026-01-06
06/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
06:00 | 2026-01-06
06/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:34 | 2026-01-06
توضيح من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
11:26 | 2026-01-06
في هذه البلدة.. إصابة مواطنة جرّاء انفجار جسم مشبوه
10:53 | 2026-01-06
إنزلاق دراجة نارية في عبرا
10:44 | 2026-01-06
أبو العردات يلتقي "تجمّع أسر شهداء فلسطين"
10:36 | 2026-01-06
في عكار... ولادة عجل برأسين!
10:26 | 2026-01-06
أسامة سعد يستقبل وفداً فلسطينياً ولجنة أهل المدرسة الإنجيلية
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 18:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 18:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 18:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24