لبنان
أبو العردات يلتقي "تجمّع أسر شهداء فلسطين"
Lebanon 24
06-01-2026
|
10:44
استقبل
فتحي أبو العردات
وفداً من "التجمّع الوطني لأسر
شهداء
فلسطين
في
لبنان
" لبحث أوضاع أسر
الشهداء
والجرحى والأسرى والتحديات السياسية والمالية. وقدّم الوفد مسودة بعنوان "قضية أسر الشهداء: رؤية وطنية للحماية والوفاء" بهدف حماية الحقوق وصون الكرامة ورفض تحويلها إلى "ملف مالي" خاضع للابتزاز أو المشروطية، مؤكداً أن أي مساس بالمخصصات أو تمييز بين الفئات يمسّ "الكرامة الوطنية". بدوره شدد أبو العردات على أن القضية أولوية للقيادة
الفلسطينية
"لا تقبل المساومة"، مشيراً إلى دعم متواصل رغم الصعوبات. واتفق الطرفان على استمرار التنسيق لبلورة موقف وطني
جامع
يحمي حقوق الأسر.
Advertisement
