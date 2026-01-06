أبو العردات يلتقي "تجمّع أسر شهداء فلسطين"

استقبل وفداً من "التجمّع الوطني لأسر في " لبحث أوضاع أسر والجرحى والأسرى والتحديات السياسية والمالية. وقدّم الوفد مسودة بعنوان "قضية أسر الشهداء: رؤية وطنية للحماية والوفاء" بهدف حماية الحقوق وصون الكرامة ورفض تحويلها إلى "ملف مالي" خاضع للابتزاز أو المشروطية، مؤكداً أن أي مساس بالمخصصات أو تمييز بين الفئات يمسّ "الكرامة الوطنية". بدوره شدد أبو العردات على أن القضية أولوية للقيادة "لا تقبل المساومة"، مشيراً إلى دعم متواصل رغم الصعوبات. واتفق الطرفان على استمرار التنسيق لبلورة موقف وطني يحمي حقوق الأسر.

Advertisement