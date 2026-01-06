تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

جولة ميدانية لقبـلان في القرى المستهدفة بالبقاع الغربي

Lebanon 24
06-01-2026 | 12:05
جال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قبلان قبلان في الأحياء التي استهدفها العدو الإسرائيلي مساء أمس في بلدتي المنارة وعين التينة في البقاع الغربي.
 
ففي المنارة استهلّ قبلان جولته بزيارة مركز البلدية، قبل أن ينتقل إلى موقع الغارة المعادية، ويعاين عن كثب الأضرار الكبيرة التي خلّفها الاعتداء، والتي طالت منازل المواطنين ومؤسساتهم، إضافة إلى البنى التحتية.
 
وقال: إن "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تعبّر عن نهج عدواني متواصل"، مؤكدا أن "أهل هذه الأرض مستمرون في مسيرتهم، رغم تقديمهم الشهداء وتدمير منازلهم، لأنهم يؤمنون بقضيتهم وبدينهم وبأنهم على حق، ويواصلون الدفاع عن الأرض ونصرة القضايا الإنسانية وقضايا الدين".
 
وشدّد قبلان على أن "هذا الشعب، الذي يقدّم أبناءه شهداء وتُدمّر منازله وأملاكه، لا يتراجع بل يتابع المسيرة، لأنه وضع ثقته بالله وحده، في ظل غياب أي رادع دولي أو مؤسساتي"، معتبرًا أن "الحديث اليوم عن مجتمع دولي أو أمم متحدة أو مواثيق وقيم دولية بات بلا جدوى أمام عدو متوحش يمارس القتل والتدمير في فلسطين ولبنان وسوريا وسائر المنطقة من دون محاسبة".
 
ورأى أن "هذا العدو سيستمر في عدوانه طالما لا يجد من يردعه، لكن صمود الشعوب في لبنان وفلسطين وسوريا، وتمسّكها بقضاياها رغم اختلال موازين القوى المادية، يؤكد أن المعركة الأخلاقية والوجدانية ومعركة الإيمان هي التي تصنع النصر"، مؤكدًا أن "الله يدافع عن الذين آمنوا والمدافعين عن الحق وأرضهم".
 
ثم انتقل قبلان إلى عين التينة، حيث اطّلع على حجم الأضرار التي خلّفتها الغارات الإسرائيلية، والتي أدّت إلى تدمير مبنى مؤلف من ثلاث طبقات، إضافة إلى استهداف منزل آخر. وأكد في تصريح له من البلدة أن "هذه الزيارة تأتي للوقوف إلى جانب الأهالي في محنتهم، واستمداد العزم منهم، لافتًا إلى أن الهمجية الإسرائيلية المستمرة والعدوان المتكرر على القرى والبلدات في الجنوب والبقاع وسائر المناطق، لن تثني أبناء هذه الأرض عن التمسك بقضيتهم والدفاع عن حقهم".
 
 ووضع "هذه القضية برسم المعنيين والعقلاء والحكماء في لبنان"، محذرًا من أن "التهاون مع العدوان الإسرائيلي سيؤدي إلى غرق البلد بأكمله، وليس فريقًا واحدًا فقط"، ومشددًا على أن "نتائج هذا المسار ستكون كارثية على الجميع". وختم قبلان: "قدر هذا الشعب هو الدفاع عن الحق والكرامة.. والصمود هو ميزان النصر.. وإسرائيل لم ولن تستطيع كسر إرادة أبناء هذه المسيرة."
