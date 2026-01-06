تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

توقيف بائع ورد في زحلة يروّج المخدرات وتفكيك شبكة مرتبطة به!

Lebanon 24
06-01-2026 | 12:46
Doc-P-1464718-639033258889996806.jpg
Doc-P-1464718-639033258889996806.jpg photos 0
أوقف مكتب مكافحة المخدرات في زحلة، بتاريخ 2/1/2026، بائع ورد في مدينة زحلة بجرم ترويج المواد المخدّرة، بعد عملية متابعة ورصد استمرّت عدة أيام، وأسفرت عن توقيفه مع شريكه الذي ضُبطت بحوزته مواد مخدّرة، علمًا أنّ الاخير ليس من أبناء المدينة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 

وفي متابعة للقضية، أوقفت القوى الأمنية اكثر من خمسة شبّان يُشتبه بتورطهم في تزويد المروّج بالمخدرات، وذلك في إطار حملة مستمرة لتفكيك شبكات الترويج في المنطقة، بإشراف القضاء المختص، فيما تتواصل التحقيقات لكشف باقي المتورطين.
