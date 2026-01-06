توقيف بائع ورد في زحلة يروّج المخدرات وتفكيك شبكة مرتبطة به!

أوقف في ، بتاريخ 2/1/2026، بائع ورد في بجرم ترويج المواد المخدّرة، بعد عملية متابعة ورصد استمرّت عدة أيام، وأسفرت عن توقيفه مع شريكه الذي ضُبطت بحوزته مواد مخدّرة، علمًا أنّ الاخير ليس من أبناء المدينة، بحسب ما افادت مندوبة " ".



وفي متابعة للقضية، أوقفت القوى الأمنية اكثر من خمسة شبّان يُشتبه بتورطهم في تزويد المروّج بالمخدرات، وذلك في إطار حملة مستمرة لتفكيك شبكات الترويج في المنطقة، بإشراف المختص، فيما تتواصل التحقيقات لكشف باقي المتورطين.

