جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

البطريرك ميناسيان استقبل النائب نديم الجميّل في زيارة معايدة وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
06-01-2026 | 13:01
استقبل البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، النائب نديم الجميّل على رأس وفد من حزب الكتائب اللبنانية، بحضور الأب القاضي أفيديك هوفانسيان، وذلك في زيارة معايدة لمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول السنة الجديدة.

وخلال اللقاء، نقل النائب الجميّل تهانيه إلى البطريرك ميناسيان، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، ومعبّرًا عن أصدق التمنيات بالخير والبركة للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية ولجميع أبنائها في لبنان والانتشار.

كما تناول اللقاء البحث في عدد من القضايا العامة والوضع الراهن في البلاد، في ظل التحديات الوطنية والاقتصادية الدقيقة، حيث جرى التأكيد على أهمية الحوار والتلاقي بين مختلف المكوّنات، ترسيخًا للوحدة الوطنية وصونًا للاستقرار، بما يخدم خير لبنان ومستقبله.
