البطريرك ميناسيان استقبل النائب نديم الجميّل في زيارة معايدة وهذا ما تم بحثه

استقبل البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن ، النائب الجميّل على رأس وفد من ، بحضور الأب القاضي أفيديك هوفانسيان، وذلك في زيارة معايدة لمناسبة المجيد وحلول السنة الجديدة.



وخلال اللقاء، نقل النائب الجميّل تهانيه إلى البطريرك ميناسيان، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، ومعبّرًا عن أصدق التمنيات بالخير والبركة للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية ولجميع أبنائها في والانتشار.



كما تناول اللقاء البحث في عدد من العامة والوضع الراهن في البلاد، في ظل التحديات الوطنية والاقتصادية الدقيقة، حيث جرى التأكيد على أهمية الحوار والتلاقي بين مختلف المكوّنات، ترسيخًا للوحدة الوطنية وصونًا للاستقرار، بما يخدم خير لبنان ومستقبله.

