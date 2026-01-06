تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
لهذا السبب.. اجتماع الميكانيزم سيكون تقنيًا!
Lebanon 24
06-01-2026
|
13:29
كشفت معلومات صحافية أنّ "اجتماع الميكانيزم سيكون تقنيًا، يُعرض خلاله تقرير
الجيش اللبناني
عن النتائج التي توصّل إليها في عمله جنوبي
الليطاني
".
وبحسب المعلومات، فإنّ "حصر الاجتماع بالجانب التقني جاء على خلفية إشكال شهدته الجلسة الأخيرة للجنة، أدّى إلى خروج الجنرال الفرنسي".
وأفادت المعلومات بأنّ "قصر الاجتماع على العسكريين يعود إلى رغبة أميركية وإسرائيلية في استبعاد
باريس
والأمم المتحدة من اللجنة، والإبقاء على الاجتماعات ثلاثية بين
واشنطن
وتل أبيب وبيروت، في حين يصرّ
لبنان
على إشراف
الأمم المتحدة
على هذه اللقاءات".
من جهتها، أوضحت مصادر مواكبة للميكانيزم أنّه "من المحتمل أن يأتي التصعيد
الإسرائيلي
عشية جلسة
مجلس الوزراء
، كما اعتادت
إسرائيل
قبيل الاستحقاقات الحكومية".
