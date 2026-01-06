لهذا السبب.. اجتماع الميكانيزم سيكون تقنيًا!

وبحسب المعلومات، فإنّ "حصر الاجتماع بالجانب التقني جاء على خلفية إشكال شهدته الجلسة الأخيرة للجنة، أدّى إلى خروج الجنرال الفرنسي".وأفادت المعلومات بأنّ "قصر الاجتماع على العسكريين يعود إلى رغبة أميركية وإسرائيلية في استبعاد والأمم المتحدة من اللجنة، والإبقاء على الاجتماعات ثلاثية بين وتل أبيب وبيروت، في حين يصرّ على إشراف على هذه اللقاءات".من جهتها، أوضحت مصادر مواكبة للميكانيزم أنّه "من المحتمل أن يأتي التصعيد عشية جلسة ، كما اعتادت قبيل الاستحقاقات الحكومية".