جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في لبنان.. ارتفاع الطلب على "بدلة مادورو"!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-01-2026 | 14:15
لم تمرّ واقعة اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على يد القوات الأميركية مرور الكرام.

فقد أظهرت الصور التي انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها صور نُشرت على حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، مادورو مقيّد اليدين، مرتديًا بدلة رياضية رمادية من "Nike"، مع واقيات للأذن ونظارة تغطي عينيه.

واللافت أنّ هذه البدلة، وتحديدًا من خط "Nike Tech Fleece"، أسهمت في تحقيق شركة "Nike" طفرة ملحوظة في مبيعاتها، إذ نفدت كل المقاسات خلال أقل من 24 ساعة من المتاجر ومن الموقع الرسمي للشركة حول العالم. في المقابل، شهدت عمليات البحث عن هذه البدلة ارتفاعًا حادًا بعد تداول الصور، لتتصدّر "الترند" عالميًا.

وبسعر يقارب 140 دولارًا للبدلة الرمادية المخصّصة للرجال، تحوّلت القطعة إلى واحدة من أكثر منتجات "Nike"  مبيعًا.

وفي لبنان أيضًا، دخلت محالّ الألبسة الرجالية على خط هذا المشهد، إذ تتنافس على بيع هذه البدلة والترويج لها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار أدنى من السعر الأصلي، في محاولة لجذب أكبر عدد ممكن من الزبائن. 

وأكّدت بعض هذه المحال تسجيل تهافت ملحوظ وارتفاع كبير في الطلب عليها.

وبذلك، تجسّد هذه الواقعة فعليًا مقولة: "مصائب قوم عند قوم فوائد".
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

منوعات

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

مواقع التواصل الاجتماعي

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

الفنزويلي

الرمادي

دونالد

الترند

