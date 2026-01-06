في لبنان.. ارتفاع الطلب على "بدلة مادورو"!

لم تمرّ واقعة اعتقال على يد القوات الأميركية مرور الكرام.



فقد أظهرت الصور التي انتشرت على نطاق واسع عبر ، ومن بينها صور نُشرت على حساب الرئيس الأميركي عبر منصة "تروث سوشيال"، مقيّد اليدين، مرتديًا بدلة رياضية رمادية من "Nike"، مع واقيات للأذن ونظارة تغطي عينيه.



واللافت أنّ هذه البدلة، وتحديدًا من خط "Nike Tech Fleece"، أسهمت في تحقيق شركة "Nike" طفرة ملحوظة في مبيعاتها، إذ نفدت كل المقاسات خلال أقل من 24 ساعة من المتاجر ومن الموقع الرسمي للشركة حول العالم. في المقابل، شهدت عمليات البحث عن هذه البدلة ارتفاعًا حادًا بعد تداول الصور، لتتصدّر " " عالميًا.



وبسعر يقارب 140 دولارًا للبدلة الرمادية المخصّصة للرجال، تحوّلت القطعة إلى واحدة من أكثر منتجات "Nike" مبيعًا.



وفي أيضًا، دخلت محالّ الألبسة الرجالية على خط هذا المشهد، إذ تتنافس على بيع هذه البدلة والترويج لها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار أدنى من السعر الأصلي، في محاولة لجذب أكبر عدد ممكن من الزبائن.



وأكّدت بعض هذه المحال تسجيل تهافت ملحوظ وارتفاع كبير في الطلب عليها.



وبذلك، تجسّد هذه الواقعة فعليًا مقولة: "مصائب قوم عند قوم فوائد".

