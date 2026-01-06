تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مجلس المفتين يدعو إلى تطبيق اتفاق الطائف في معالجة القضايا الوطنية

Lebanon 24
06-01-2026 | 23:16
A-
A+
Doc-P-1464845-639033634507537111.jpg
Doc-P-1464845-639033634507537111.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
طالب مجلس المفتين المجتمع الدولي وخصوصا الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم الدولية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، و«إلزام إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي اللبنانية المحتلة، ولاسيما من النقاط الخمس داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 1701 تأسيا على مبدأ العدالة الدولية واحتراما للقانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف الأعمال العدائية اليومية ضد لبنان وقتل المدنيين، وهدم المنازل».

وأكد المجلس بعد اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، «على إعادة بناء الدولة القوية والقادرة والعادلة التي تحمي جميع اللبنانيين وتدافع عنهم، واستعادة دورها وسيادتها واحترام قراراتها السيادية بصفتها سلطة دستورية سيدة تتمتع وحدها بالشرعية الدستورية، ولاسيما قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 5 و7 أغسطس 2025، لكي لا يبقى سلاح لأي تنظيم عسكري أو أمني خارج إطار الدولة وقواها العسكرية والأمنية الشرعية، حفاظا على وحدة الدولة ووحدانية قرارها الوطني».

وشدد «على دور دار الفتوى الإسلامي والوطني الجامع، وقناعاتها بأن وحدة اللبنانيين، ولاسيما في الظروف الصعبة والقاسية والخطيرة التي تمر على لبنان، هي السبيل إلى الإنقاذ، وانها السبيل الوحيد لخلاص ما يتعرض له لبنان من مخاطر وتهديدات لاسيما من جانب العدو الإسرائيلي الذي يمعن دون هوادة في الاعتداء على لبنان واللبنانيين، ويستمر في احتلال الأرض اللبنانية، وفي وضع المخططات التوسعية دون رادع من قانون او شرائع دينية وإنسانية أو أخلاقية».

ودعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية بين اللبنانيين، والحرص على عيشهم المشترك والتأكيد على استعادة الدولة لسلطتها على كل أراضيها والحفاظ على أمن اللبنانيين وأمانهم وكرامة عيشهم وعلى الحقوق والحريات وتحقيق العدالة والمساواة والخير العام، خير اللبنانيين جميعا، والتمسك بنظام لبنان الديموقراطي البرلماني، وإجراء الانتخابات النيابية في وقتها وانتماء لبنان العربي وتطبيق اتفاق الطائف، والاحتكام إلى الدستور في معالجة القضايا الوطنية واحترام قرارات الشرعية الدولية ودعم الحكم والحكومة ومؤازرتهما فيما تقومان به من إصلاحات، وآخرها قانون الفجوة المالية بعد إعادة النظر بما يقتضي إعادة النظر به من تصحيحات في ضوء ملاحظات مجلس النواب وخبراء المال والاقتصاد، تحقيقا للعدالة والمصلحة العامة والقيام بعملية إعادة البناء والإعمار، ومعالجة مشاكل اللبنانيين الاقتصادية والمالية والاجتماعية والحياتية، بما يعيد حقوق اللبنانيين التي نهبت وانتهكت بغير حق وبما من شأنه إعادة الاستقرار المالي والأمني والسياسي إلى البلاد ويطمئن اللبنانيين جميعا إلى يومهم وغدهم ومستقبل أبنائهم.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قطر: طلب رئيس مجلس القيادة اليمني يعكس جنوحه للحوار لمعالجة القضايا الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء علمائي في دار افتاء بعلبك: للعودة إلى المؤسسات وتطبيق إتفاق الطائف
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس المفتين عن "الأمير المزعوم": لعدم اقحام دار الفتوى بالقضية
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لم نعد نملك ترف إضاعة الوقت والفرص وأبرزها تطبيق اتفاق الطائف ونشر الجيش جنوبي لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

مجلس الوزراء

على استعادة

مجلس الأمن

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:16 | 2026-01-07
Lebanon24
05:09 | 2026-01-07
Lebanon24
05:08 | 2026-01-07
Lebanon24
05:03 | 2026-01-07
Lebanon24
05:00 | 2026-01-07
Lebanon24
04:48 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24