خطوة أميركية في إطار الضغط

تشير معطيات دبلوماسية إلى أنّ نقاشًا متجددًا يدور داخل بشأن إعادة فتح ملف المالية على عدد من المسؤولين اللبنانيين.هذا التوجّه يأتي في إطار الضغط السياسي بهدف دفع الأطراف المعنية إلى تقديم تنازلات تسهّل الوصول إلى نتائج أفضل على مستوى الاستحقاقات المقبلة.كما يهدف، وفق المصادر نفسها، إلى الحد من قدرة " " على نسج تحالفات انتخابية مؤثرة في الانتخابات النيابية. ولا تزال آليات التطبيق قيد البحث، وسط ترقّب لمفاعيل أي قرار قد يصدر، وتأثيره على مسار التسويات الداخلية وعلى المشهد السياسي العام في المرحلة المقبلة.