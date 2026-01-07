تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
07-01-2026
|
01:39
أفادت صفحة Lebanese Daily Weather ان منخفضا
جويا
عالي الفعالية وسريع الحركة سيضرب
لبنان
والمنطقة ابتداءً من صباح الجمعة وحتى صباح السبت.
وبحسب الصفحة، تشير المعطيات إلى ان لبنان أمام سلسلة من المنخفضات الجوية خلال شهر كانون الثاني، بعضها بارد وماطر، وبعضها الآخر قد يكون بطابع قطبي، على ان تكون البداية يوم الجمعة مع منخفض جوي يجلب أمطارًا غزيرة وثلوجًا على المرتفعات.
