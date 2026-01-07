أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ

أفادت صفحة Lebanese Daily Weather ان منخفضا عالي الفعالية وسريع الحركة سيضرب والمنطقة ابتداءً من صباح الجمعة وحتى صباح السبت.وبحسب الصفحة، تشير المعطيات إلى ان لبنان أمام سلسلة من المنخفضات الجوية خلال شهر كانون الثاني، بعضها بارد وماطر، وبعضها الآخر قد يكون بطابع قطبي، على ان تكون البداية يوم الجمعة مع منخفض جوي يجلب أمطارًا غزيرة وثلوجًا على المرتفعات.