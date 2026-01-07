الخازن: بيان ميقاتي يعكس حرصًا على الاستقرار والمصلحة العليا

أعلن عميد المجلس العام ، الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، أنّه أجرى اتصالًا بالرئيس ، مثمّنًا البيان الذي أصدره الأخير عقب الاستشارات النيابية الأخيرة لتسمية رئيس الحكومة وتكليف القاضي نواف سلام.



ونوّه الخازن بالموقف الذي عبّر عنه ، معتبرًا أنّه عكس مقاربة وطنية مسؤولة اتسمت بحكمة عالية والتزام دستوري واضح، إضافة إلى حرص صادق على صون الاستقرار العام وتغليب المصلحة الوطنية للبنان.

