بعد استقرار قصير… منخفض بارد يعيد الأمطار والثلوج إلى لبنان

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن يسيطر طقس مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الخميس، قبل أن تتأثر المنطقة تدريجيًا بمنخفض جوّي سريع مصحوب بكتل هوائية باردة، يحمل أمطارًا غزيرة، رياحًا ناشطة، عواصف رعدية وتساقطًا للثلوج.

ويستمر تأثير هذا المنخفض حتى صباح السبت، على أن يشهد الطقس استقرارًا مرحليًا، قبل عودة الأمطار والثلوج ليل السبت تحت تأثير منخفض جديد يستمر خلال الأيام التالية.



وحذّرت من خطر سلوك الطرقات الجبلية التي تعلو 1500 متر يوم الجمعة بسبب تساقط الثلوج، إضافة إلى خطر تشكّل السيول وارتفاع موج البحر نتيجة غزارة الأمطار والرياح الشديدة.



وأشارت إلى أن معدلات درجات الحرارة لشهر كانون الثاني تتراوح في بين 12 و19 درجة، وفي بين 9 و17 درجة، وفي بين 3 و13 درجة.



وبالنسبة إلى الطقس المتوقع، يكون الأربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.



أما الخميس، فيستمر الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع سحب مرتفعة، وارتفاع بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية بنحو 5 درجات، لا سيما على الساحل، مع نشاط بالرياح نهارًا تشتد ليلًا لتلامس 75 كلم/س، خاصة شمال البلاد. ويتحوّل الطقس ليلًا إلى غائم وممطر، على أن تشتد غزارة الأمطار فجر الجمعة مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية.



ويكون الطقس الجمعة غائمًا إجمالًا مع انخفاض حاد وملحوظ بدرجات الحرارة، وارتفاع بنسبة الرطوبة، وتشكّل ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة. وتتساقط أمطار غزيرة أحيانًا مع عواصف رعدية ورياح ناشطة قد تصل سرعتها إلى 75 كلم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر حتى حدود 3 أمتار، مع تساقط حبات البرد وتشكّل السيول على الطرقات. كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو 1500 متر ويتدنى مستواها ليلًا إلى حدود 1400 متر، على أن تنحسر الأمطار والثلوج تدريجيًا خلال الليل.



ويكون الطقس السبت غائمًا جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال النهار، على أن يتحوّل تدريجيًا إلى غائم مساءً مع تساقط أمطار متفرقة.