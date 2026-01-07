تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

درغام: قانون الانتظام المالي مليء بالشوائب ولا غطاء نيابي لإقراره

Lebanon 24
07-01-2026 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1464947-639033795435096687.webp
Doc-P-1464947-639033795435096687.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأى النائب أسعد درغام، في حديث إلى صوت كل لبنان، أن قانون الانتظام المالي بصيغته الحالية لا يحظى بالتغطية النيابية الكافية لإقراره، معتبرًا أنه يتضمن شوائب أساسية تستوجب تعديلات جوهرية داخل مجلس النواب، ولا سيما لناحية ضمان توزيع أكثر عدالة للخسائر، وعدم التعامل مع المودعين وكأنهم مستثمرون.

وأشار درغام إلى أن ما يجري تداوله في الكواليس السياسية يتجه نحو طرح تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنة أو سنتين، وربما حتى أربع سنوات، لافتًا إلى أن المشهد العام يميل إلى تمديد ولاية المجلس النيابي لسنتين نتيجة تقاطع مصالح معظم القوى السياسية.

واعتبر أن أي تمديد محتمل قد يأتي في إطار تسوية مفروضة من الخارج، تتيح للحكومة متابعة مسار الإصلاحات والملفات المطلوبة دوليًا، مشيرًا إلى أن غالبية القوى السياسية تجد مصلحة مشتركة في هذا الخيار رغم خلافاتها، مستثنيًا التيار الوطني الحر الذي رأى أنه الجهة الوحيدة التي لن تنخرط في خيار التمديد، انطلاقًا من موقف مبدئي داعم لتداول السلطة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الفرنسي: نرحب بإقرار الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر نيابي يحذر: اقراره يشكل غطاء لتأجيل الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب نحو رد مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع قانون الانتظام المالي "سيستوطن" في الادراج
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

القوى السياسية

التيار الوطني

مسار الإصلاح

أسعد درغام

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:16 | 2026-01-07
Lebanon24
05:09 | 2026-01-07
Lebanon24
05:08 | 2026-01-07
Lebanon24
05:03 | 2026-01-07
Lebanon24
05:00 | 2026-01-07
Lebanon24
04:48 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24