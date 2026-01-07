عون: لبنان يرحب بأي دولة ترغب في الإبقاء على قوّتها في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل عام 2027

أكد الرئيس عون لوكيل لإدارة عمليات السلام جان بيارلاكروا ترحيب بأي دولة ترغب في الإبقاء على قوّتها في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل مع نهاية عام 2027 ، وذلك بعد الاتفاق على الإطار الذي ستعمل هذه القوّة من خلاله لمساعدة ، الذي سيزداد عدد أفراده خلال الأسابيع المقبلة.

اطّلع من لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندوس على عمل في مكافحة الفساد ومنع الرشاوى في الإدارات والمؤسسات العامة.

وأمام رئيسة للجمارك بالوكالة ريما مكي والعضوين السيدتين غراسيا قزي ووسام الغوش أكد ان التطوّر التقني في تجهيزات يجب أن يتزامن مع زيادة موارد الدولة، ومنع التهريب والتلاعب في فرض الرسوم الجمركية.

وفي ، نقيب المحامين عماد مارتينوس أطلع الرئيس عون على موقف نقباء المهن الحرة من مشروع قانون "الفجوة المالية" ووجهة نظر نقابة المحامين في عدد من المواضيع الوطنية المطروحة