Najib Mikati
لبنان

عون: لبنان يرحب بأي دولة ترغب في الإبقاء على قوّتها في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل عام 2027

Lebanon 24
07-01-2026 | 04:21
أكد الرئيس جوزيف عون لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام جان بيارلاكروا ترحيب لبنان بأي دولة ترغب في الإبقاء على قوّتها في الجنوب بعد انسحاب اليونيفيل مع نهاية عام 2027 ، وذلك بعد الاتفاق على الإطار الذي ستعمل هذه القوّة من خلاله لمساعدة الجيش اللبناني، الذي سيزداد عدد أفراده خلال الأسابيع المقبلة. 
الرئيس عون اطّلع من المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندوس على عمل أمن الدولة في مكافحة الفساد ومنع الرشاوى في الإدارات والمؤسسات العامة.
وأمام رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالوكالة ريما مكي والعضوين السيدتين غراسيا قزي ووسام الغوش أكد ان التطوّر التقني في تجهيزات الجمارك يجب أن يتزامن مع زيادة موارد الدولة، ومنع التهريب والتلاعب في فرض الرسوم الجمركية.
وفي بعبدا، نقيب المحامين عماد مارتينوس أطلع الرئيس عون على موقف نقباء المهن الحرة من مشروع قانون "الفجوة المالية" ووجهة نظر نقابة المحامين في عدد من المواضيع الوطنية المطروحة
