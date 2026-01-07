السنيورة: إسرائيل تضرب متى تشاء وعلى الدول الضامنة التحرك

أبدى الرئيس استنكاره وإدانته الشديدين لاستمرار في ما وصفه بـ"العدوان الغاشم" على واللبنانيين الأبرياء، من دون أي رادع، معتبرًا أن الاعتداءات تحصل متى تشاء إسرائيل وأينما تريد.



وفي بيان، أشار إلى أن الاستهداف الأخير طال في ، ما أدى إلى أضرار جسيمة في مصالح المواطنين وأرزاقهم.



وأكد أن المسؤولية باتت تقع على عاتق والدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، داعيًا إياها إلى تحمّل واجباتها في تطبيق 1701، والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا، ووقف ما وصفه بالهجمات "المجرمة" بحق لبنان.

