لبنان

السنيورة: إسرائيل تضرب متى تشاء وعلى الدول الضامنة التحرك

Lebanon 24
07-01-2026 | 04:48
أبدى الرئيس فؤاد السنيورة استنكاره وإدانته الشديدين لاستمرار إسرائيل في ما وصفه بـ"العدوان الغاشم" على لبنان واللبنانيين الأبرياء، من دون أي رادع، معتبرًا أن الاعتداءات تحصل متى تشاء إسرائيل وأينما تريد.

وفي بيان، أشار السنيورة إلى أن الاستهداف الإسرائيلي الأخير طال المنطقة الصناعية في صيدا، ما أدى إلى أضرار جسيمة في مصالح المواطنين وأرزاقهم.

وأكد أن المسؤولية باتت تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، داعيًا إياها إلى تحمّل واجباتها في تطبيق القرار الدولي 1701، والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا، ووقف ما وصفه بالهجمات "المجرمة" بحق لبنان.
