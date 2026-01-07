تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

جولات ميدانية لمراقبة الأسعار والمولدات والمواد الغذائية في الجنوب

Lebanon 24
07-01-2026 | 07:21
انطلقت فرق مفتشي مصلحة الاقتصاد في الجنوب مع بداية العام الجديد إلى تنفيذ جولات ميدانية على محال المواد الغذائية ومتابعة شكاوى المواطنين على أصحاب مولدات وجاءت حصيلتها تسطير 8 محاضر ضبط  بحق مخالفين وسحب 4 عينات من الالبان والاجبان . 

وتضمنت  المخالفات : عدم التزام صاحب مولد   برسم الاشتراك الثابت الرسمي في الشهابية، وآخر  لا يتقيد بالتسعيرة الرسمية للكيلواط ورسم الاشتراك الثابت في الهلالية 

أما في ما خص المواد الغذائية فقد سجل 6 محال ميني ماركت  تبيع الالبان والاجبان الفلت مخالفة قرار الزامية توضيبها وتغليفها . 

وتم سحب اربع عينات تعرض على تطبيق "تيك توك" على انها لبن ولبنة وجبنة و تباع داخل الميني ماركت وتبين انها محضر غذائي. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
جولات مراقبة مكثفة على الاسعار ولا تهاون قضائيا
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:36:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عن ارتفاع اسعار المواد الغذائية.. بحصلي يطمئن
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:36:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية: وفد مشترك من وزارتي الدفاع السورية والروسية يجري جولة ميدانية شملت عدداً من النقاط والمواقع العسكرية في الجنوب السوري
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:36:40 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة ميدانية لقبـلان في القرى المستهدفة بالبقاع الغربي
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:36:40 Lebanon 24 Lebanon 24

