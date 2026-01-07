تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تؤكد متابعة استقرار التغذية الكهربائية

Lebanon 24
07-01-2026 | 07:36
عقد المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني  سامي علوية، اجتماعا تنسيقيا مع وفد من رؤساء وممثلي بلديات سلطان يعقوب، لالا، بعلول، جب جنين، والخيارة، خُصِّص لبحث واقع التغذية الكهربائية في قرى البقاع الغربي، ولا سيّما التغذية المتأتية من محطة عبد العال.

وتم في خلال الاجتماع ، وفق بيان المصلحة"، عرض المعطيات التقنية والتشغيلية المتعلقة بالإنتاج الكهرومائي وآلية التوزيع، ومناقشة الصعوبات القائمة وانعكاساتها على الاستقرار الكهربائي في القرى المعنية، إضافةً إلى تبادل الآراء حول السبل الممكنة لتحسين مستوى التغذية ضمن الإمكانات المتاحة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد  علوية ، حرص المصلحة على "التعاون الدائم مع البلديات، ومتابعة هذا الملف الحيوي بما يراعي المصلحة العامة، ويحافظ على استمرارية عمل المنشآت المائية والكهربائية، ضمن الأطر القانونية والفنية المعتمدة.
(الوكالة الوطنية)
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تُطلق المرحلة الثانية لتنظيف مجرى النهر في صغبين
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تواصل أعمال تنظيف المجرى في الحوض الأعلى
"تراكم كبير للنفايات".. إليكم هذا البيان من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
بعد العثور على طيور نافقة في زحلة... بيانٌ من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

الوكالة الوطنية

البقاع الغربي

المدير العام

نهر الليطاني

عبد العال

سامي علوي

الليطاني

