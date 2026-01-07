المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تؤكد متابعة استقرار التغذية الكهربائية

(الوكالة الوطنية)

عقد للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي ، اجتماعا تنسيقيا مع وفد من رؤساء وممثلي بلديات سلطان يعقوب، لالا، بعلول، جب جنين، والخيارة، خُصِّص لبحث واقع التغذية الكهربائية في قرى ، ولا سيّما التغذية المتأتية من محطة .وتم في خلال الاجتماع ، وفق بيان المصلحة"، عرض المعطيات التقنية والتشغيلية المتعلقة بالإنتاج الكهرومائي وآلية التوزيع، ومناقشة الصعوبات القائمة وانعكاساتها على الاستقرار الكهربائي في القرى المعنية، إضافةً إلى تبادل الآراء حول السبل الممكنة لتحسين مستوى التغذية ضمن الإمكانات المتاحة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.وأكد علوية ، حرص المصلحة على "التعاون الدائم مع البلديات، ومتابعة هذا الملف الحيوي بما يراعي المصلحة العامة، ويحافظ على استمرارية عمل المنشآت المائية والكهربائية، ضمن الأطر القانونية والفنية المعتمدة.