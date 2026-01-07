بيان من أمن الدولة... تحديد مواعيد الاختبار الرياضي للمرشّحين المتخلّفين عن الحضور



صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



تعلن لأمن الدولة عن جدول بمواعيد الاختبار الرياضي للمرشحين الذين اجتازوا الاختبارات الصحية وتخلفوا عن مواعيد الاختبارات الرياضية المحددة سابقا (ذكور فقط)، وجوب الحضور يوم الجمعة 9/1/2026 أمام لجنة التطوّع في مدينة الرياضية – المدخل الجنوبي، عند الساعة السابعة صباحا باللباس الرياضي لإجراء الاختبارات الرياضية.

تُذكّر المديرية العامة المرشّحين بضرورة اصطحاب المستند المطلوب الصادر عن شركة "ليبان بوست" والمتضمّن الرسم الشمسي الخاص بالمرشّح، إضافةً إلى نسخة عن إخراج القيد، والتقيّد التام بمنع إدخال الأجهزة الخلوية أو أي معدّات إلكترونية إلى داخل حرم إجراء الاختبارات.

Advertisement