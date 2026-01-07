تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مصادر تتحدّث عن أمن "حزب الله"... كيف يستعدّ للحرب المُقبلة؟

Lebanon 24
07-01-2026 | 10:36
A-
A+
Doc-P-1465122-639034045141797628.jpg
Doc-P-1465122-639034045141797628.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أن مصادر أمنية لبنانية مطلعة كشفت أن حزب الله دخل، منذ أسابيع، مرحلة متقدمة من إعادة ترتيب قيادته العسكرية والأمنية، في إطار استعدادات مباشرة لاحتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل، تقوم على مبدأ أساسي؛ إحلال قادة "غير معروفين" مكان الأسماء المحروقة استخباريا.

وبحسب المصادر، فإن الحزب يعمل على تسمية مسؤولين جدد في مفاصل "جهادية" وأمنية حساسة، دون أي إعلان داخلي أو خارجي، مع اعتماد سياسة صارمة تقضي بعدم تداول صورهم، أو استخدام هواتف ذكية، أو الظهور في مناسبات عامة، وحتى تجنّب الاحتكاك المباشر بالكوادر الواسعة.  
 
هذه الخطوة، وفق التقديرات، تمثل أحد أهم الدروس المستخلصة من الحرب الأخيرة، التي كشفت حجم الاختراق الإسرائيلي لبنية الحزب القيادية، وقدرته على اصطياد أسماء معروفة ومصنفة مسبقا.
 
وفي هذا السياق، تندرج التغييرات التي طالت وحدات الحماية والارتباط والتنسيق ضمن مسار أوسع، هدفه تفكيك صورة القيادة الهرمية الواضحة، واستبدالها ببنية أكثر تشظيا وأقل قابلية للرصد.

وأكدت مصادر متابعة أن الحزب لم يكتفِ بتدوير المناصب، بل أعاد توزيع الصلاحيات بحيث لم تعد مركزة بيد شخص واحد، مع تقليص الأدوار التي تتطلب تواصلا سياسيا أو أمنيا مكشوفا.

التحول الأهم، وفق هذه المصادر، هو الانتقال من نموذج "القائد المعروف" إلى نموذج "المسؤول الوظيفي"، أي شخص يدير ملفا محددا ضمن نطاق ضيق، دون أن يكون له حضور إعلامي أو تاريخ أمني يمكن تتبعه.

وقالت المصادر إن بعض هؤلاء القادة الجدد لم يشاركوا سابقا في الحرب السورية، ولا يملكون سجلات تنقّل أو نشاطات معروفة، ما يجعلهم أقل عرضة للاستهداف في حال اندلاع مواجهة واسعة.
 
وعلى المستوى "الجهادي"، تشير معلومات خاصة إلى أن الحزب أعاد اعتماد نمط عمل يشبه المرحلة التي سبقت عام 2011، حين كانت البنية العسكرية أكثر انغلاقا وأقل انكشافا، وجرى تقسيم العمل الميداني إلى نطاقات مناطقية ضيقة، مع تقليص التواصل الأفقي بين الوحدات، ومنع انتقال القادة بين الجبهات إلا في حالات نادرة ووفق ترتيبات أمنية معقدة. كما أعيد تنظيم "سلم الجهاد" الداخلي، بحيث بات الوصول إلى القيادة الميدانية العليا يتم عبر حلقات وسيطة أكثر، في محاولة لتقليل أثر أي اختراق أو اغتيال محتمل.

وأكدت المصادر أن هذا الأسلوب لا يمنع الخسائر، لكنه يحدّ من تأثيرها، ويمنع انهيار البنية القتالية في حال فقدان قائد أو أكثر. 
 
يدرك الحزب، بحسب تقديرات أمنية، أن إسرائيل تعمل بشكل متواصل على تحديث بنك أهدافها، وأن أي حرب مقبلة ستبدأ بمحاولة شلّ القيادة لا الاشتباك مع المقاتلين.

لذلك، تتركز الجهود الحالية على حرمان الاستخبارات الإسرائيلية من "الاسم والصورة والعنوان"، وهي ثلاثية الاغتيال الأساسية.
 
وأشارت مصادر غربية إلى أن الحزب بات أقل اهتماما بإظهار جاهزيته العسكرية علنا، وأكثر تركيزا على الحفاظ على القدرة القتالية تحت الأرض، سواء عبر إعادة توزيع المخازن، أو تغيير شبكات الاتصال، أو إعادة رسم خطوط القيادة والسيطرة.
 
سياسيا، تقول المصادر بأن الحزب ليس في وارد التخلي عن دوره الداخلي أو موقعه في المعادلة اللبنانية، لكنه في الوقت نفسه يتعامل مع المرحلة المقبلة كمرحلة حرب محتملة لا أزمة عابرة.

ولهذا، تحاول القيادة الجمع بين أمرين متناقضين؛ الاستمرار في العمل السياسي، مع بناء جهاز عسكري وأمني يعمل بأقصى درجات السرية، وكأنه خارج الزمن السياسي اليومي. 
 
وختمت المصادر بالقول إن حزب الله لم يغير جلده، لكنه يغيّر أسماءه ووجوهه وقواعد لعبه. فالحرب المقبلة، إن وقعت، لن تواجه القيادات نفسها التي تعرفها إسرائيل، بل شبكة أقل وضوحا، وأكثر غموضا، ما يجعل المعركة المقبلة - إن اندلعت - اختبارا جديدا ليس فقط للقدرة العسكرية، بل للاستخبارات أيضا. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف علّقت مصادر "حزب الله" على بيان رئاسة الجمهورية؟
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر: نتنياهو يستعد لاحتمال حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في حزيران المقبل
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"المواجهة حتميّة"... ماذا قالت صحيفة عن الحرب المُقبلة بين "حزب الله" وإسرائيل؟
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

غير معروف

اللبنانية

السورية

الجهاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:46 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:46 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:17 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:39 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:17 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-07
Lebanon24
10:54 | 2026-01-07
Lebanon24
10:49 | 2026-01-07
Lebanon24
10:46 | 2026-01-07
Lebanon24
10:46 | 2026-01-07
Lebanon24
10:44 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24