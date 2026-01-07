تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
أيوب: الجيش قادر متى وُجد الغطاء ولا دولة مع سلاح خارج الشرعية
Lebanon 24
07-01-2026
|
12:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّهت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة
أيوب
تحية إلى
الجيش اللبناني
، معتبرةً أن ما يقوم به من تنفيذ لقرار وقف إطلاق النار، كما أقرّته
الحكومة اللبنانية
في 5 و7 آب، يثبت مرة جديدة قدرته على تحمّل مسؤولياته متى توفّر له الغطاءان الشرعي والسياسي.
وفي منشور عبر منصة إكس، شددت
أيوب على
أن نشر الحقائق بات ضرورة بعد تداول صور مسرّبة تُظهر عسكريًا في الجيش داخل منشأة تابعة لـ"
حزب الله
" في بلدة كفرا، وهي منشأة يعمل الجيش على تفكيكها منذ نحو أسبوعين.
ورأت أن إظهار الوقائع كما هي يعزّز ثقة اللبنانيين بدولتهم، ويوجّه رسالة واضحة إلى
المجتمع الدولي
بأن الجيش مؤسسة قوية وموثوقة وقادرة على فرض الاستقرار، خلافًا لمحاولات التشكيك بمصداقيته.
وانتقدت أيوب ما وصفته بسياسة الإنكار والتعتيم، معتبرةً أن الحقيقة باتت واضحة، ولا قيام لدولة قوية ولا استقرار فعلي من دون إنهاء واقع السلاح خارج الشرعية.
وأكدت أن المطلوب تسليم السلاح كاملًا إلى
الدولة اللبنانية
، ووقف منطق الجناح العسكري الموازي، مشددة على أن الدولة وحدها، عبر جيشها الشرعي، قادرة على حماية اللبنانيين جميعًا وصون سيادة
لبنان
.
وأرفقت أيوب منشورها بخبر أفاد بأن الصور المسرّبة أثارت بلبلة واسعة، وأن
قيادة الجيش
اللبناني أوقفت العسكري الذي ظهر في الصور، إضافة إلى الشخص الذي التقطها، فيما تستكمل التحقيقات بإشراف الجهات المختصة.
وأشار الخبر إلى أن المنشأة المضبوطة تُعد من الأكبر التي يمتلكها "حزب الله" وتم ضبطها في الفترة الأخيرة، وتضم أسلحة ثقيلة، بينها صواريخ بعيدة المدى وذخائر.
حاصباني: قوانين مالية من دون أرقام واضحة تهدد حقوق المودعين
Lebanon 24
حاصباني: قوانين مالية من دون أرقام واضحة تهدد حقوق المودعين
16:45 | 2026-01-07
07/01/2026 04:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الصليب الأحمر اللبناني ينفي شائعات مواقع التواصل
Lebanon 24
الصليب الأحمر اللبناني ينفي شائعات مواقع التواصل
16:31 | 2026-01-07
07/01/2026 04:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احتراق منزل في صيدا القديمة نتيجة ماس كهربائي
Lebanon 24
احتراق منزل في صيدا القديمة نتيجة ماس كهربائي
16:05 | 2026-01-07
07/01/2026 04:05:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال عائلي قديم يتجدد في مخيم برج البراجنة وسقوط جرحى
Lebanon 24
إشكال عائلي قديم يتجدد في مخيم برج البراجنة وسقوط جرحى
15:57 | 2026-01-07
07/01/2026 03:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار.. المبادرات الفردية تعوّض غياب الدولة
Lebanon 24
في عكار.. المبادرات الفردية تعوّض غياب الدولة
15:37 | 2026-01-07
07/01/2026 03:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
