أيوب: الجيش قادر متى وُجد الغطاء ولا دولة مع سلاح خارج الشرعية

وجّهت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة تحية إلى ، معتبرةً أن ما يقوم به من تنفيذ لقرار وقف إطلاق النار، كما أقرّته في 5 و7 آب، يثبت مرة جديدة قدرته على تحمّل مسؤولياته متى توفّر له الغطاءان الشرعي والسياسي.



وفي منشور عبر منصة إكس، شددت أن نشر الحقائق بات ضرورة بعد تداول صور مسرّبة تُظهر عسكريًا في الجيش داخل منشأة تابعة لـ" " في بلدة كفرا، وهي منشأة يعمل الجيش على تفكيكها منذ نحو أسبوعين.

ورأت أن إظهار الوقائع كما هي يعزّز ثقة اللبنانيين بدولتهم، ويوجّه رسالة واضحة إلى بأن الجيش مؤسسة قوية وموثوقة وقادرة على فرض الاستقرار، خلافًا لمحاولات التشكيك بمصداقيته.



وانتقدت أيوب ما وصفته بسياسة الإنكار والتعتيم، معتبرةً أن الحقيقة باتت واضحة، ولا قيام لدولة قوية ولا استقرار فعلي من دون إنهاء واقع السلاح خارج الشرعية.

وأكدت أن المطلوب تسليم السلاح كاملًا إلى ، ووقف منطق الجناح العسكري الموازي، مشددة على أن الدولة وحدها، عبر جيشها الشرعي، قادرة على حماية اللبنانيين جميعًا وصون سيادة .



وأرفقت أيوب منشورها بخبر أفاد بأن الصور المسرّبة أثارت بلبلة واسعة، وأن اللبناني أوقفت العسكري الذي ظهر في الصور، إضافة إلى الشخص الذي التقطها، فيما تستكمل التحقيقات بإشراف الجهات المختصة.

وأشار الخبر إلى أن المنشأة المضبوطة تُعد من الأكبر التي يمتلكها "حزب الله" وتم ضبطها في الفترة الأخيرة، وتضم أسلحة ثقيلة، بينها صواريخ بعيدة المدى وذخائر.