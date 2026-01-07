تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

أيوب: الجيش قادر متى وُجد الغطاء ولا دولة مع سلاح خارج الشرعية

Lebanon 24
07-01-2026 | 12:45
وجّهت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب تحية إلى الجيش اللبناني، معتبرةً أن ما يقوم به من تنفيذ لقرار وقف إطلاق النار، كما أقرّته الحكومة اللبنانية في 5 و7 آب، يثبت مرة جديدة قدرته على تحمّل مسؤولياته متى توفّر له الغطاءان الشرعي والسياسي.

وفي منشور عبر منصة إكس، شددت أيوب على أن نشر الحقائق بات ضرورة بعد تداول صور مسرّبة تُظهر عسكريًا في الجيش داخل منشأة تابعة لـ"حزب الله" في بلدة كفرا، وهي منشأة يعمل الجيش على تفكيكها منذ نحو أسبوعين.
 
ورأت أن إظهار الوقائع كما هي يعزّز ثقة اللبنانيين بدولتهم، ويوجّه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن الجيش مؤسسة قوية وموثوقة وقادرة على فرض الاستقرار، خلافًا لمحاولات التشكيك بمصداقيته.

وانتقدت أيوب ما وصفته بسياسة الإنكار والتعتيم، معتبرةً أن الحقيقة باتت واضحة، ولا قيام لدولة قوية ولا استقرار فعلي من دون إنهاء واقع السلاح خارج الشرعية.
 
وأكدت أن المطلوب تسليم السلاح كاملًا إلى الدولة اللبنانية، ووقف منطق الجناح العسكري الموازي، مشددة على أن الدولة وحدها، عبر جيشها الشرعي، قادرة على حماية اللبنانيين جميعًا وصون سيادة لبنان.

وأرفقت أيوب منشورها بخبر أفاد بأن الصور المسرّبة أثارت بلبلة واسعة، وأن قيادة الجيش اللبناني أوقفت العسكري الذي ظهر في الصور، إضافة إلى الشخص الذي التقطها، فيما تستكمل التحقيقات بإشراف الجهات المختصة.
 
وأشار الخبر إلى أن المنشأة المضبوطة تُعد من الأكبر التي يمتلكها "حزب الله" وتم ضبطها في الفترة الأخيرة، وتضم أسلحة ثقيلة، بينها صواريخ بعيدة المدى وذخائر.
أيوب: كفى إبقاء أهلنا وأرضنا خارج الشرعية والدولة
دمشقية: السلاح خارج الشرعية لم يحمِ المخيمات الفلسطينية
ميشال عيسى: الدعم الأميركي مستمر بهدف تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن لتطبيق قرار الدولة بحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية وسيادة الدولة اللبنانية هي بسلاح واحد وجيش واحد على كل الأراضي اللبنانية
النائب ميشال معوض من بعبدا: يكفي سلاح خارج الشرعية وجر لبنان الى حروب مفروضة عليه وربطه بمحاور خارجه
