عشية الجلسة… الوزراء ينسقون بشان هذا الأمر

كشفت معلومات صحافية أن هناك "تنسيقًا بين عدد من الوزراء عشية الجلسة، وتحديدًا وزراء من "القوات" و" " و" "، بالإضافة إلى وزراء رئيس الحكومة، في محاولة لتوحيد الموقف".



وأشارت المصادر إلى أن "التنسيق بين الوزراء يهدف إلى رفض عدم الخروج بموقف واضح من الحكومة بشأن إعلان انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح والبدء بالمرحلة الثانية شمال ، ورفض أي إعلان عن بدء المرحلة الثانية من دون تحديد مهلة زمنية واضحة".

