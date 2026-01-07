فُقدت منذ 5 أيام.. قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة وتطلب المساعدة (صورة)

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة ناهد (مواليد عام 1972، لبنانيّة)، التي فُقِدَت بتاريخ 5-1-2026 في محلة دوحة ، ولم تَعُد حتى تاريخه. علمًا أنّها تعاني من اضطرابات نفسية.



وطلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة عرمون في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 818503-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات".

