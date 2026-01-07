تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

في عكار.. المبادرات الفردية تعوّض غياب الدولة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
07-01-2026 | 15:37
مرّ  أكثر من أسبوعين على انهيار جسر العريضة الحدودي في عكار، من دون أي تحرك رسمي من الدولة أو وزارة الأشغال لإصلاحه، ليظل الطريق الرابط بين لبنان وسوريا مقطوعًا بلا خطة واضحة، أو ورشة عمل، أو حتى تصريح رسمي يوضح مستقبل الجسر.

وسط هذا الفراغ، أخذ سكان عكار المبادرة بأنفسهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصًا فيسبوك، لتعويض غياب الدولة.

تطوّع البعض لإعداد خرائط هندسية واقتراح حلول لإعادة تأهيل الجسر، بينما قام آخرون باعلانهم مبادرتهم للدعم المالي لاصلاحه، وقدّم بعضهم الرمل والإسمنت، في مشهد يعكس التضامن الاجتماعي والقدرة على التنظيم، لكنّه في الوقت نفسه يفضح الغياب الرسمي للدولة.

ما يجري اليوم لا يُعد مجرد نشاط أهلي عابر، بل علامة على هشاشة الدولة وتردّي مستوى الإعمار، والحرمان المزمن لعكار. 

ويسلط المشهد الضوء على أن المبادرات الفردية أصبحت  تُعوّض دور الدولة في منطقة لم تطلب يومًا سوى حقها الطبيعي في الخدمات والبنية التحتية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

التضامن الاجتماعي

فيسبوك

يوم لا

سوريا

الجسر

الحرم

عكار

"خاص لبنان24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24