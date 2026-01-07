في عكار.. المبادرات الفردية تعوّض غياب الدولة

مرّ أكثر من أسبوعين على انهيار جسر العريضة الحدودي في ، من دون أي تحرك رسمي من الدولة أو وزارة الأشغال لإصلاحه، ليظل الطريق الرابط بين وسوريا مقطوعًا بلا خطة واضحة، أو ورشة عمل، أو حتى تصريح رسمي يوضح مستقبل .



وسط هذا الفراغ، أخذ سكان عكار المبادرة بأنفسهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصًا ، لتعويض غياب الدولة.



تطوّع البعض لإعداد خرائط هندسية واقتراح حلول لإعادة تأهيل الجسر، بينما قام آخرون باعلانهم مبادرتهم للدعم المالي لاصلاحه، وقدّم بعضهم الرمل والإسمنت، في مشهد يعكس والقدرة على التنظيم، لكنّه في الوقت نفسه يفضح الغياب الرسمي للدولة.



ما يجري اليوم لا يُعد مجرد نشاط أهلي عابر، بل علامة على هشاشة الدولة وتردّي مستوى الإعمار، والحرمان المزمن لعكار.



ويسلط المشهد الضوء على أن المبادرات الفردية أصبحت تُعوّض دور الدولة في منطقة لم تطلب يومًا سوى حقها الطبيعي في الخدمات والبنية التحتية.

