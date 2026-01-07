احتراق منزل في صيدا القديمة نتيجة ماس كهربائي

اندلع حريق في منزل المواطن (م.ع.) في حي الكشك في القديمة، نتيجة ماس كهربائي، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



ولم يُسجّل أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار بالخسائر المادية.

