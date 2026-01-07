تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إتفاق التنسيق بين سوريا وإسرائيل:فرص غير مباشرة للبنان

Lebanon 24
07-01-2026 | 22:38
A-
A+
Doc-P-1465264-639034493375025754.webp
Doc-P-1465264-639034493375025754.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت سابين عويس في" النهار": خطت سوريا وإسرائيل خطوات متقدمة على طريق إنجاز اتفاق تنسيق على ترتيبات أمنية دائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلدين، كما جاء في البيان الصادر عن الخارجية الأميركية عقب انتهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات بين دمشق وتل أبيب في باريس على مدى اليومين الماضيين.
ومع دخول العلاقة بين البلدين مرحلة متقدمة نحو اتفاق سلام نهائي يجري العمل عليه بدفع أميركي بارز، يصبح السؤال مبرراً عن موقع لبنان من اتفاق كهذا، وتداعياته، ومحاذيره على الداخل سياسياً وأمنياً واقتصادياً، نظراً إلى التشابك الجغرافي والسياسي والأمني بين الدول الثلاث. ثمة من يرى في التنسيق الإسرائيلي - السوري تهدئة للجبهة الجنوبية لسوريا، وهو ما يمكن أن ينعكس انخفاضاً في مستوى التوتر الإقليمي، ويخفف حدة التصعيد في الجنوب اللبناني. سياسياً، يبدو لبنان متراجعاً في ترتيب الأولويات الأميركية في المنطقة على حساب تقدم واضح لأولوية الملف السوري. وهذا من شأنه أن يؤثر على المسار التفاوضي المتصل بترسيم الحدود مع سوريا والذي يواجه تعثراً، كما كشف مصدر وزاري مسؤول عن الملف لـ"النهار". وتراجع الأولوية اللبنانية في السياسة ينسحب كذلك على البعد الاقتصادي. أيّ تفاهم سوري - إسرائيلي قد يحمل فرصاً غير مباشرة للبنان، باعتبار أن أيّ استقرار، ولو نسبيا في سوريا، قد يفتح الباب أمام إطلاق مشروع إعادة الإعمار فيها، ويمنح لبنان فرصة للاستفادة من موقعه ممراً تجارياً وخدماتياً، ويتيح للشركات اللبنانية ربما العمل في سوريا.
والحال أن أي اتفاق يساهم في استقرار سوريا سيعزز فرص العودة التدريجية، وهو ما يشكل مصلحة حيوية للبنان الذي يتحمل أعباء اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة نتيجة هذا الملف. والخشية الأكبر في هذا المجال أن يكون التقدم الإسرائيلي - السوري على حساب فرض مزيد من القيود والتضييق على لبنان لدفعه إلى حثّ خطواته نحو بدء التفاوض المباشر مع إسرائيل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب سوريا بالأمم المتحدة للعربية: أميركا تدعم العودة لاتفاق 1974 بين سوريا وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:10:51 Lebanon 24 Lebanon 24
براك يدعو إلى مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:10:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الاستعلامات المصرية: لا يوجد أي تواصل دبلوماسي مباشر بين مصر وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:10:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان أميركي إسرائيلي سوري مشترك: سوريا وإسرائيل قررتا إنشاء آلية تنسيق مشتركة لتسهيل التنسيق الفوري والمستمر بشأن تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:10:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الجولة الأخيرة

إعادة الإعمار

سابين عويس

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

تل أبيب

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:14 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:16 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:39 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:17 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-01-07
Lebanon24
22:08 | 2026-01-07
Lebanon24
22:14 | 2026-01-07
Lebanon24
22:16 | 2026-01-07
Lebanon24
22:56 | 2026-01-07
Lebanon24
22:52 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24