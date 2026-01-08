تحييد "حزب الله" ضرورة

تفيد معلومات دبلوماسية أنّ اتصالات جدّية تُجرى في الكواليس مع " " بهدف الحصول على ضمانات واضحة بعدم تدخّله في أي مواجهة عسكرية محتملة قد تنشأ مع في المرحلة المقبلة.

وتشير المصادر إلى أنّ عدداً من الدبلوماسيين يقومون بهذه المساعي بعيداً من الأضواء، في محاولة لاحتواء أي توترات قد تتوسع وتنعكس على أكثر من ساحة في المنطقة.

وتضيف المعطيات أنّ هذه الاتصالات تسعى لطمأنة بعض الدول المعنية، وتأكيد ضرورة إبقاء الحدود خارج أي سيناريو تصعيدي، وسط حرص واضح على حماية الاستقرار الداخلي ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة غير محسوبة النتائج.



