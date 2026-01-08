تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تحييد "حزب الله" ضرورة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-01-2026 | 01:15
تفيد معلومات دبلوماسية أنّ اتصالات جدّية تُجرى في الكواليس مع "حزب الله" بهدف الحصول على ضمانات واضحة بعدم تدخّله في أي مواجهة عسكرية محتملة قد تنشأ مع إيران في المرحلة المقبلة.
وتشير المصادر إلى أنّ عدداً من الدبلوماسيين يقومون بهذه المساعي بعيداً من الأضواء، في محاولة لاحتواء أي توترات قد تتوسع وتنعكس على أكثر من ساحة في المنطقة.
وتضيف المعطيات أنّ هذه الاتصالات تسعى لطمأنة بعض الدول المعنية، وتأكيد  ضرورة إبقاء الحدود اللبنانية خارج أي سيناريو تصعيدي، وسط حرص واضح على حماية الاستقرار الداخلي ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة غير محسوبة النتائج.
