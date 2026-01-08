تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

موسم الأعياد يعيد نبض الحركة إلى لبنان: إنتعاش ظرفي أم مؤشر تعافٍ اقتصادي؟

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
08-01-2026 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1465345-639034605478560596.jpeg
Doc-P-1465345-639034605478560596.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهد لبنان خلال فترة الأعياد نهاية العام حركة لافتة أعادت شيئاً من الحيوية إلى الشارع والأسواق، بعد أشهر طويلة من الركود والضغوط المعيشية الخانقة. فقد ازدحمت المطاعم والمقاهي، وارتفعت نسب الإشغال الفندقي، ونشطت حركة التسوق والتنقل، في مشهد بدا استثنائياً قياساً بالواقع الاقتصادي المتأزم الذي يرزح تحته البلد منذ سنوات.
 
هذا الانتعاش، وإن كان موسمياً بطبيعته، ترك أثراً مباشراً على عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمها السياحة والخدمات والتجارة، مدفوعاً بعوامل عدة أبرزها عودة أعداد كبيرة من المغتربين لقضاء الأعياد في لبنان، إضافة إلى تدفق محدود للسياح العرب والأجانب، فضلاً عن تحريك الكتلة النقدية بالدولار النقدي في الأسواق
السياحة والخدمات في الواجهة.
 
قطاع السياحة كان المستفيد الأكبر من هذا الزخم، حيث سجّلت الفنادق نسب إشغال مرتفعة مقارنة بالأشهر السابقة، كما شهدت المطاعم والملاهي الليلية حركة ناشطة، لا سيما في بيروت والمناطق السياحية. هذا الواقع انعكس مباشرة على العمالة الموسمية وعلى إيرادات المؤسسات، ولو بشكل مؤقت، ما ساهم في ضخ سيولة في الاقتصاد المحلي.
 
كذلك، انتعشت حركة النقل البري والجوي، وارتفع الطلب على خدمات تأجير السيارات، في مؤشر إضافي على حجم النشاط الاستثنائي الذي رافق فترة الأعياد.
 
تأثير اقتصادي محدود ولكن ملموس
 
اقتصادياً، لا يمكن فصل هذا الانتعاش عن طبيعته الظرفية. فالمداخيل التي تحققت ساعدت بعض المؤسسات على تعويض جزء من خسائرها المتراكمة، كما منحت شريحة من العاملين فرصة لتحسين دخلهم في فترة قصيرة. غير أن هذا التحسن لم ينعكس استقراراً اقتصادياً عاماً، في ظل غياب أي إصلاحات بنيوية أو حلول مستدامة للأزمة المالية والنقدية.
 
ويرى مراقبون أن هذا النشاط يؤكد وجود قدرة كامنة في الاقتصاد اللبناني على النهوض متى توفرت الظروف السياسية والمالية المناسبة، لكنه في المقابل يسلّط الضوء على هشاشة هذا الانتعاش، المرتبط بالمناسبات وليس بدورة اقتصادية طبيعية.
 
بين التفاؤل والحذر
 
وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي رافقت موسم الأعياد، يبقى السؤال الأساسي: هل يشكّل هذا المشهد مقدمة لتعافٍ تدريجي، أم أنه مجرّد فاصل قصير في مسار أزمة طويلة؟ فالمؤشرات الأساسية للاقتصاد، من تضخم وبطالة وتراجع القدرة الشرائية، لا تزال تنذر بتحديات كبيرة، فيما يستمر الغموض السياسي في كبح أي استثمار جدي.
 
في المحصلة، أعاد موسم الأعياد بعض الأمل إلى اللبنانيين، وأثبت أن البلاد لا تزال قادرة على استقطاب الحياة والإنفاق عند أول فرصة. إلا أن تحويل هذا الانتعاش الظرفي إلى نمو مستدام يبقى رهن ارادة سياسية واضحة، وإصلاحات حقيقية تعيد الثقة المفقودة بالاقتصاد اللبناني وتضعه على سكة التعافي الفعلي.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
موسم الأعياد يعيد نبض السياحة… ارتفاع ملحوظ في الحجوزات وتفاؤل حذر
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الأشقر يطالب بتأمين ظروف مناسبة لموسم أعياد الميلاد ورأس السنة في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نعمل مع فرنسا والسعودية لعقد مؤتمر مانحين لدعم إعادة إعمار لبنان وتعافي الاقتصاد
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير قوى الأمن زار قيادة الجنوب في سرايا صيدا لمتابعة الإجراءات في موسم الأعياد
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

اللبناني على

بيروت

الملا

بري و

الخان

بيرة

إيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلا عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:58 | 2026-01-08
Lebanon24
05:15 | 2026-01-08
Lebanon24
05:11 | 2026-01-08
Lebanon24
05:00 | 2026-01-08
Lebanon24
04:13 | 2026-01-08
Lebanon24
04:11 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24