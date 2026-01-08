حاصباني: حصر السلاح "قرار سيادي"

طالب النائب بأن يكون واضحاً في ملف نزع السلاح غير الشرعي، محذّراً من مخاطر كبيرة على إذا لم يُحصر السلاح بيد الدولة، ومشدداً على أن بسط سلطة كامل أراضيها هو المسار الأسلم.

وذكّر خلال لقاء تلفزيوني، بأن " كان مصرًا على عدم تسليم سلاحه" جنوب وشماله، لكن الجيش دخل إلى الجنوب وأدى مهمته، قائلاً إنهم ينتظرون "بدء المرحلة الثانية" التي تتضمن نزع السلاح في ، معتبراً أن قرار الحكومة بتكليف الجيش الاستمرار في خطوة حصر السلاح "قرار سيادي" وأن الدولة قادرة على ذلك "بقوة الجيش".



ورأى أن عدم قراءة المتغيرات بدقة قد يأخذ البلد إلى "الانتحار"، داعياً إلى أن يكون الجميع تحت سقف الدولة، ولم يستبعد سقوط النظام قريباً، محذراً من "خطر فعلي" لنشوب نزاع عسكري جديد في المنطقة، ومؤكداً ضرورة أن يكون لبنان جاهزاً لعدم إقحام نفسه فيه والخروج منه استباقياً.

وفي ملف "قانون المالية" وحقوق المودعين، قال إن مشروعية الحكومة تمرّ عبر المحافظة على حقوق المواطنين وسيادة الأراضي وتنفيذ البيان الوزاري، معتبراً أن من صوّت على الصيغة الحالية يحاول عبر القانون تفادي مسؤولية الدولة تجاه والمصارف. وطالب بمعرفة حجم ما يريده مصرف لبنان من الدولة من سلف وديون لإعادة رسملته، ومعرفة موجودات المصارف لدى مصرف لبنان باعتبارها أموال المودعين، مشدداً على أن إعادة الرسملة مسؤولية الدولة وأن على المصارف أيضاً تحمّل حصتها من الخسائر، وأن المطلوب ليس فقط تحديد مسؤوليات "تطيير" الأموال بل أيضاً مسؤوليات إعادتها، منتقداً إقرار النص من دون وضوح الأرقام في مجلس الوزراء.