تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

على وقع بيان الجيش ورفض إسرائيل لمضمونه.. جلسة حكومية حاسمة بشأن حصرية السلاح

Lebanon 24
08-01-2026 | 02:58
A-
A+
Doc-P-1465386-639034640009247996.png
Doc-P-1465386-639034640009247996.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انطلقت جلسة مجلس الوزراء عند العاشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وعلى جدول أعمالها البحث في مسألة استكمال تطبيق قرار "حصرية السلاح".

وقبيل انعقاد الجلسة، التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا.
Image
 
مواقف قبل الجلسة
بدوره، قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن "وزراء القوات اللبنانية سيطالبون في خلال الجلسة أن تنفذ خطة الجيش كاملة وأن تتم المرحلة الثانية من نزع السلاح خلال فترة ثلاثة أشهر على أن تضم كل لبنان. وأضاف أن الجيش قادر على تنفيذ ذلك ومن يقول العكس يعطي ذريعة للإسرائيلي".

 كما أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أننا "سننتظر مقترحات الجيش والمعطيات التي سيقدمها، وعلى أساسها يتم مناقشة الأمور في المجلس لاتخاذ القرار المناسب".
وانضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الجلسة لعرض تقرير الجيش.
 
بيان الجيش
وكان قد أكّد الجيش، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 آب 2025، التزامه تولّي المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ولا سيّما جنوب نهر الليطاني، بما يضمن تثبيت الهدوء على الحدود الجنوبية ومنع استخدام المنطقة منطلقًا لأي أعمال عسكرية، في إطار بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وأعلن أنّ خطة حصر السلاح بلغت مرحلة متقدمة بعد إنجاز أهداف مرحلتها الأولى عبر توسيع الانتشار وتأمين المناطق الحيوية وبسط السيطرة العملانية جنوب الليطاني باستثناء المواقع التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى استمرار العمل لمعالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق وطلبات الإجراءات لتثبيت السيطرة ومنع إعادة بناء قدرات الجماعات المسلحة. كما لفت إلى أنّ الاعتداءات والاحتلال الإسرائيليين والخروقات اليومية لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 تشرين الثاني 2024، إضافة إلى تأخّر وصول القدرات العسكرية الموعودة، تعيق تنفيذ المهام وتستوجب معالجة عاجلة، مع استمرار التنسيق مع اليونيفيل وآلية المراقبة، مثمّنًا تعاون أهالي الجنوب وجهود العسكريين وتضحياتهم.
 
الرفض الإسرائيلي
وتعقيبا على ذلك، اعتبر الجيش الاسرائيلي أنّ هذا البيان لا يتماشى مع الواقع، مشيرا إلى انّ حزب الله لا يزال متواجدا جنوب الليطاني.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جلسة حكومية حاسمة بشأن حصرية السلاح وإسرائيل تعود إلى التهديد: تلقّينا ضوءاً أخضرَ أميركياً
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:28:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد من الجيش.. هذا مضمونه
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:28:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد من الجيش… هذا مضمونه
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:28:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يرفض استكمال "حصرية السلاح" من دون تنفيذ اتفاق وقف النار
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:28:42 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

الأجهزة الأمنية

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

قائد الجيش

الإسرائيلي

الدولة على

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-01-08
Lebanon24
05:11 | 2026-01-08
Lebanon24
05:00 | 2026-01-08
Lebanon24
04:13 | 2026-01-08
Lebanon24
04:11 | 2026-01-08
Lebanon24
04:11 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24