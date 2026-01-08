تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

نفّذ العديد من عمليات الاحتيال.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

Lebanon 24
08-01-2026 | 03:30
عممت المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي بناءً على إشارة القضاء، صورة الموقوف:

ا. ز. (مواليد عام 1989، لبناني)

لإقدامه على تنفيذ عدد من عمليات الاحتيال، مستغلًّا صفته كمالك لمعمل يُعنى بتصنيع البيوت الجاهزة. إذ يعمد إلى استلام ورش عمل أو تنفيذ مشاريع مختلفة، ولا سيما تلك المتعلقة بإقفال الملاعب أو المساحات بالشبك أو الحديد، فيتسلّم المبالغ المالية من الزبائن لقاء تنفيذ هذه الأعمال، من دون أن يقوم بتنفيذها أو تسليم أيٍّ منها.

لــذلك، تطلب هذه المديرية العامّة من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة، وتعرّفوا إليه، الاتّصال بمفرزة جديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم 901203-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

الشرطة القضائية

عممت المديرية

مديرية ال

القضاء

لبنان

