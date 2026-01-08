عراقجي من بيروت: موقف الحكومة اللبنانية ينسجم مع الموقف الإيراني

أكد عباس عراقجي لدى وصوله الى مطار ، أنّ كانت وما زالت تدعم سيادة وسيادة أراضيه ووحدته الوطنية، مشيرًا إلى الإيمان بأن موقف الحكومة ينسجم مع الموقف الإيراني في هذا الإطار.

وشدد على أنّ لبنان دولة مهمة ومؤثرة في الإقليم ويلعب دورًا بارزًا، مشيرًا إلى أنّ إيران ترغب بإقامة علاقات تعاون شاملة مع لبنان، وأنّ طهران تتشاور مع جميع دول المنطقة، معتبرًا أنّ هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم.

وقال عراقجي إنّه سعيد بزيارة بيروت مجددًا، موضحًا أنّه سيعقد اليوم وغدًا اجتماعات متعددة مع الرؤساء الثلاثة والوزراء، ولاسيما وزير الخارجية يوسف رجي، لاستعراض مجمل التحديات التي تواجه المنطقة وبحث سبل التعاون، لافتاً إلى أن نسبة التبادل التجاري بين إيران ولبنان تجاوزت 110 ملايين دولار، معتبرًا أنّ هذه النسبة تدل على حجم الإمكانيات والفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين

وأشار عراقجي إلى أنّ الهدف من الزيارة هو التطرّق إلى مختلف الإقليمية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية، لافتًا إلى أنّ البلدين يتمتعان بعلاقات متميزة منذ زمن طويل وعلى مختلف الأصعدة.

ولفت إلى أنّ المنطقة تواجه تحديات جمّة وتهديدات غير مسبوقة، ولا سيما ما تشهده حاليًا من جانب ، مؤكدًا أنّ هناك أجزاء من الأراضي اللبنانية لا تزال تحت الاحتلال ، وأنّ إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار رغم سريانه.

ووصل وزير الخارجية عباس عراقجي على رأس وفد اقتصادي الى مطار رفيق الدولي - بيروت، وكان في استقباله ممثل عضو القيادة في حركة "امل" الدكتور خليل حمدان،النائبان حسن عز الدين وحسين الحاج حسن، ومديرة المراسم في السفيرة رلى نور الدين ، والسفير الايراني لدى لبنان مجتبى أماني .