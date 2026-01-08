من 18 إلى 25 كانون الثاني.. انطلاق أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين

عقد رئيس اللجنة الأسقفية للعلاقات المسكونية المطران يوسف سويف مؤتمرًا صحافيًا في المركز الكاثوليكي للإعلام، أعلن خلاله انطلاق أسبوع الصلاة من أجل وحدة 2026، من 18 إلى 25 كانون الثاني، تحت شعار: "إنّ الجسدَ واحد والرّوحَ واحد، كما دُعيتُم أيضًا برجاء دعوتكم الواحد".



وشارك في المؤتمر المطران منير خيرالله، الدكتور ميشال عبس، المونسنيور عبده أبو كسم، والخوري طانيوس خليل. وأكد خيرالله أن العمل من أجل وحدة المسيحيين أولوية كنسية تعبّر عن جوهر الإيمان، مشددًا على أن الوحدة ليست خيارًا بل وصية إنجيلية.



، شدّد سويف على أن أسبوع الصلاة يشكّل دعوة مفتوحة إلى الصلاة والعمل المشترك، موضحًا أن نصوص هذا العام أعدّتها الكنيسة الأرمنية بالتعاون مع الكنائس الأرمنية الأخرى، وأن الخدمة المركزية تحمل عنوان "نورٌ من نورٍ لأجل النور"، في تعبير عن رسالة المسيح الجامعة.



بدوره، رأى عبس أن أسبوع الصلاة هو ثمرة مسار مسكوني طويل، وأن الوحدة لا تعني الذوبان بل الانسجام في التنوع، مؤكدًا دور مجلس كنائس في ترسيخ ثقافة الحوار والشراكة بين الكنائس.



وفي الختام، عرض خليل برنامج اللقاءات التي تُقام في ، ، ، الرميلة، وبعبدا، داعيًا المؤمنين إلى المشاركة في هذه المسيرة الروحية الجامعة.

