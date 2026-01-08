تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من 18 إلى 25 كانون الثاني.. انطلاق أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين

Lebanon 24
08-01-2026 | 06:56
A-
A+
Doc-P-1465541-639034774483952556.webp
Doc-P-1465541-639034774483952556.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد رئيس اللجنة الأسقفية للعلاقات المسكونية المطران يوسف سويف مؤتمرًا صحافيًا في المركز الكاثوليكي للإعلام، أعلن خلاله انطلاق أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين 2026، من 18 إلى 25 كانون الثاني، تحت شعار: "إنّ الجسدَ واحد والرّوحَ واحد، كما دُعيتُم أيضًا برجاء دعوتكم الواحد".

وشارك في المؤتمر المطران منير خيرالله، الدكتور ميشال عبس، المونسنيور عبده أبو كسم، والخوري طانيوس خليل. وأكد خيرالله أن العمل من أجل وحدة المسيحيين أولوية كنسية تعبّر عن جوهر الإيمان، مشددًا على أن الوحدة ليست خيارًا بل وصية إنجيلية.

من جهته، شدّد سويف على أن أسبوع الصلاة يشكّل دعوة مفتوحة إلى الصلاة والعمل المشترك، موضحًا أن نصوص هذا العام أعدّتها الكنيسة الأرمنية بالتعاون مع الكنائس الأرمنية الأخرى، وأن الخدمة المركزية تحمل عنوان "نورٌ من نورٍ لأجل النور"، في تعبير عن رسالة المسيح الجامعة.

بدوره، رأى عبس أن أسبوع الصلاة هو ثمرة مسار مسكوني طويل، وأن الوحدة لا تعني الذوبان بل الانسجام في التنوع، مؤكدًا دور مجلس كنائس الشرق الأوسط في ترسيخ ثقافة الحوار والشراكة بين الكنائس.

وفي الختام، عرض الخوري خليل برنامج اللقاءات التي تُقام في أنطلياس، زحلة، طرابلس، الرميلة، وسط بيروت وبعبدا، داعيًا المؤمنين إلى المشاركة في هذه المسيرة الروحية الجامعة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل "ستنفجر" الشوارع في كانون الثاني من أجل لقمة العيش؟
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 19:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم مصرف سوريا: بدء عملية استبدال الأوراق النقدية الجديدة اعتبارا من 1 كانون الثاني
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 19:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يطلق من تركيا نداءً لوحدة المسيحيين
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 19:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مع انطلاق الاسبوع الثاني من التظاهرات.. غوتيريش: لضرورة تجنب سقوط ضحايا آخرين في إيران
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 19:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

وسط بيروت

المسيحيين

أنطلياس

من جهته

الخوري

طرابلس

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:44 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:49 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:49 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:19 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:44 | 2026-01-08
Lebanon24
12:49 | 2026-01-08
Lebanon24
12:49 | 2026-01-08
Lebanon24
12:43 | 2026-01-08
Lebanon24
12:19 | 2026-01-08
Lebanon24
12:17 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24