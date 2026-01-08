تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رخصة بناء "مشبوهة".. بلدية راشيا الفخار تفتح ملف حماية البيئة

Lebanon 24
08-01-2026 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1465563-639034790034476790.webp
Doc-P-1465563-639034790034476790.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعلنت بلدية راشيا الفخار - قضاء حاصبيا في بيان انها "تقدمت بوكالة المحامي سامر سمير عبدالله، بطعن امام مجلس شورى الدولة ضد الدولة اللبنانية - وزارة الداخلية طعنا بالقرار الصادر عن قائمقام حاصبيا، والقاضي بإصدار رخصة بناء في البلدة متجاوزا صلاحيات رئيس البلدية المنصوص عنها في قانون البلديات".

وطالبت" بإبطال القرار المخالف للقانون لتجاوز حد السلطة كما طلب وقف تنفيذه منعا للضرر الناتج عن هذا القرار".

واشارت الى ان "الطعن يهدف الى حماية مقتضيات المصلحة العامة في بلدة راشيا الفخار وحفاظا على البيئة في ما يتعلق بصون مصادر المياه وردع مخالفات قوانين البناء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": مدفعية العدوّ الإسرائيليّ استهدفت منطقة ديس الخريبة في خراج بلدة راشيا الفخار
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 19:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة باتجاه العرقوب وبين راشيا الفخار وكفرحمام
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 19:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرّضها للقصف الإسرائيلي.. بيان لبلدية راشيا الفخار
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 19:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تفتح منافسة لرخص استكشاف المعادن في 5 مناطق استراتيجية
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 19:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

مجلس شورى الدولة

وزارة الداخلية

قانون البلديات

سمير عبدالله

شورى الدولة

مجلس شورى

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:44 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:49 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:49 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:43 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:19 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:44 | 2026-01-08
Lebanon24
12:49 | 2026-01-08
Lebanon24
12:49 | 2026-01-08
Lebanon24
12:43 | 2026-01-08
Lebanon24
12:19 | 2026-01-08
Lebanon24
12:17 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24