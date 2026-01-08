رخصة بناء "مشبوهة".. بلدية راشيا الفخار تفتح ملف حماية البيئة

اعلنت بلدية الفخار - قضاء في بيان انها "تقدمت بوكالة المحامي سامر ، بطعن امام ضد - طعنا بالقرار الصادر عن قائمقام حاصبيا، والقاضي بإصدار رخصة بناء في البلدة متجاوزا صلاحيات رئيس البلدية المنصوص عنها في ".



وطالبت" بإبطال القرار المخالف للقانون لتجاوز حد السلطة كما طلب وقف تنفيذه منعا للضرر الناتج عن هذا القرار".



واشارت الى ان "الطعن يهدف الى حماية مقتضيات المصلحة العامة في بلدة راشيا الفخار وحفاظا على البيئة في ما يتعلق بصون مصادر المياه وردع مخالفات قوانين البناء".

