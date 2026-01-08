مجلس الوزراء اثنى على خطة الجيش.. وهذه ابرز المقررات

أقرَّ في جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة القاضي نواف سلام والوزراء، معظم بنود جدول أعماله، وأبرزها إقرار مشروع قانون يضع الاحكام الخاصة بتعيين افراد الهيئة التعليمية في التعليم العالي ما قبل الجامعي. وكشف وزير الاعلام بول مرقص الذي اذاع مقررات الحكومة، ان المجلس سيعقد جلسة او اكثر لبحث ملف الأساتذة والمدرسين.

كما استمع المجلس الى عرض من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حول خطة حصر السلاح في المناطق كافة. وشدد على مواصلة تنفيذ الخطة والشروع بوضع خطة لمنطقة شمال الليطاني استناداً الى تقييم عام تعكف على اعداده قيادة الجيش، على ان يتم عرضه ونقاشه ضمن التقرير الشهري المقبل الذي سيقدمه قائد الجيش الى مجلس الوزراء في شهر شباط المقبل.

في مستهل الجلسة، هنأ الوزراء بحلول العام الجديد، مثنياً على الإنجازات التي حققوها منذ تسلمهم مهامهم، وقال: "علينا ان نكمل في هذا النَفَس ، والعالم بأسره يتكل علينا."

الرئيس سلام، أشار الى وضع منهجية وآليات إعادة الإعمار على جدول اعمال الجلسة، مما يؤكد على جدية الحكومة في متابعة هذا الملف، وتمنى ان يتم إقراره بأسرع وقت بعد نقاشه وإدخال التعديلات التي قد يكون المطلوب إدخالها عليه.

وكان الرئيس عون قد التقى الرئيس سلام قبيل انعقاد الجلسة، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمالها.

كما حضر قائد الجيش جانبا من الجلسة، حيث اطلع المجلس على التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح.

الوزير مرقص



" عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في القصر في بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، والسيدات والسادة الوزراء.

في بداية الجلسة تحدث فخامة الرئيس فقال: "اريد ان اهنئكم، مع مطلع هذا العام على الإنجازات التي حققتموها، منذ تشكيل الحكومة في 26 شباط 2025، أي منذ أقل من سنة الى اليوم. ما حققتموه يُشهّد له، وسيكتب عنه التاريخ. علينا ان نكمل في هذا النَفَس ، والعالم بأسره يتكل علينا."

اضاف: "هناك مشاريع قوانين تم التوقيع عليها، آخرها قانون إستقلالية ، وقانون السماح للبلديات بوضع رسوم تتعلق بفرز ونقل وتجميع النفايات، والقروض المالية، وإعادة الإعمار، وتحسين توزيع المياه، ومساعدة وزارة المال في تعزيز عملها. وهناك قرض سبق وأبرم يتعلق بالكهرباء وقيمته 250 مليون دولار... وغيرها من الانجازات. كما ان حركة الدخول والخروج في المطار خلال شهر الأعياد، قد بلغت نحو 700 ألف شخص. وأضاف فخامته في الموضوع الأمني، في اطار اشادته بجهود الجيش والقوى الأمنية ان لن يكون منطلقا لأي عمليات ضد ، حيث انه ينشد الاستقرار، وهو ملتزم بعلاقاته العربية، وبتعزيز الامن والاستقرار الإقليميين."

بعد ذلك، تحدث دولة الرئيس سلام، فقال: "كما ذكر فخامة الرئيس، فإن عمر الحكومة لم يبلغ السنة بعد كي نقوم بتقييم عملها، لكنها أنجزت الكثير. وإننا نهنىء فخامة الرئيس لأن عهده يبلغ غدا السنة من عمره. فكل التهنئة إليكم صاحب الفخامة."

أضاف: "وضعنا على جدول أعمالنا اليوم، منهجية وآليات إعادة الإعمار ممّا يؤكد على جدِّيتنا في متابعة هذا الملف، متمنين ان يتم إقراره بأسرع وقت بعد نقاشه وإدخال التعديلات التي قد يكون المطلوب إدخالها عليه."

ثم استعرض مجلس الوزراء جدول اعماله، فأقر معظم البنود، ومنها موضوعات تربوية تتعلق باستفادة مجموعة محصورة من حملة الشهادات الجامعية المعينين في ملاكات المدارس الرسمية، وفي ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، بصفة مدرسين في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي، في الحقوق الممنوحة لهم اسوة بحملة الاجازات التعليمية، الذين قد تم منحهم هذا الامتياز سابقا، وعددهم 368 معلم ومعلمة.

كذلك تم إقرار مشروع قانون يضع الاحكام الخاصة بتعيين افراد الهيئة التعليمية في التعليم العالي ما قبل الجامعي، وهذا القانون يفرق بين الشهادات الجامعية التربوية المطلوبة، بحسب المراحل التعليمية والصفوف، ويضع شروط التعيين بتعليم الرياضة وذوي الاحتياجات الخاصة، والفنون والتكنولوجيا والمهن الإدارية والاشرافية. وهذا يضع افقا مستقبليا لمصير التربية وازدهارها في جميع المراحل.

كما يتابع مجلس الوزراء دائما موضوع القطاع العام، ومنهم الأساتذة والمدرسين، وسيعقد جلسة خاصة في هذا الاطار، او اكثر.

اما في الموضوع المتعلق بعرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، انفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1، تاريخ 5 آب 2025، والقرارات ذات الصلة، اطلع مجلس الوزراء على عرض قيادة الجيش، وأثنى على الجهود المبذولة من في منطقة جنوب الليطاني لناحية سيطرته العملانية على هذه المنطقة. كما اثنى على تلك الجهود في احتواء السلاح في منطقة شمال الليطاني وضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات ومحاربة الارهاب. وشدد على مواصلة تنفيذ الخطة التي سبق أن عرضتها قيادة الجيش وتبنتها الحكومة بمراحلها كافة بالسرعة الممكنة، والشروع بوضع خطة لمنطقة شمال الليطاني استناداً الى تقييم عام تعكف على اعداده قيادة الجيش، على ان يتم عرضه ونقاشه ضمن التقرير الشهري المقبل الذي سيقدمه قائد الجيش الى مجلس الوزراء في شهر شباط المقبل."

سلام: المرحلة الأولى من خطة الجيش انتهت

صدر عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام البيان التالي إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء:



أثمّن عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش اللبناني، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، في الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته لتنفيذ قرار الحكومة القاضي بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية. كما أحيّي شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا أثناء تأدية واجبهم الوطني في سبيل تحقيق هذه الأهداف الوطنية.



وأؤكّد الحاجة الملحّة إلى دعم الجيش اللبناني لوجستيًا وماديًا، بما يعزّز من قدراته على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الممتدة بين نهر الليطاني ونهر الأوّلي، والمراحل التي تليها، في أسرع وقت.



كما أؤكّد أنّ تثبيت عودة الأهالي إلى منطقة جنوب الليطاني يُعدّ أولوية بعد إنجاز أهداف المرحلة الأولى، وعلى هذا الأساس ستسرّع الحكومة عجلة إعادة الإعمار في الجنوب خلال الأسابيع المقبلة بعد موافقة مجلس النواب على القرض من البنك الدولي المخصّص لذلك.



كما أؤكّد أنّ الدولة اللبنانية تواصل حشد الدعم العربي والدولي للضغط على للانسحاب من النقاط الخمس المحتلّة، ووقف اعتداءاتها المتواصلة، وتأمين عودة أسرانا، بما يتيح تثبيت الاستقرار واستكمال بسط سلطة كامل أراضيها.

مواقف

قال وزير العدل عادل نصار: "تأكيد على كل مراحل خطة الجيش وتطبيقها بأسرع وقت ممكن".



وأضاف بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا: "تحفّظنا مع "القوات" هو أننا كنا نريد أن تكون العملية أسرع".



وتابع قائلاً: "التقرير الأول للجيش حول بداية تنفيذ خطته شمال الليطاني سيكون في أول آذار".

من جانبه، قال وزير الصحة ركان ناصر الدين: "اعترضنا على الصيغة النهائية التي ستصدر عن مجلس الوزراء اذ يجب التمسك بتحرير الارض واعادة الاسرى".

أما وزير الصناعة جو عيسى الخوري، فقال: "ثمة سلاح غير شرعي في لبنان يعيق تقدم لبنان في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة ولا يمكن للجيش وحده ان يقوم بكل العمل وعلى الطرف الاخر ان يبدي استعداده لتسليم سلاحه للدولة".

لقاء عون سلام

وقبيل انعقاد الجلسة، التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا.