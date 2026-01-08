مزارعو عكار يطالبون بتعويضات عاجلة ودعم حكومي

عقد مربّو المواشي في لقاءً تضامنيًا مطلبيًا بدعوة من للثروة الحيوانية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في ، في قاعة الحاج عمر الغجراوي – الجومة، في ظل ما وصفوه بـ"كارثة تهدّد الحيوانية والأمن الغذائي".



وخلال اللقاء، حذّر رئيس اللقاء جهاد بلوق من التحديات الخطيرة التي تواجه القطاع، مطالبًا الدولة بتعويض مربي المواشي، ولا سيما صغار المربين، ومشيدًا بجهود ومصلحة زراعة عكار لاحتواء الوباء، مع الدعوة إلى استكمال الإجراءات الوقائية.



كما شدّد بلوق على ضرورة ضبط سوق الأعلاف وخفض أسعارها، عبر تشديد الرقابة واستكمال الخطوات الحكومية، ولا سيما خفض الرسوم الجمركية ومشاركة الشركات المحلية في معالجة الأزمة.



، أكد وقوف البلديات إلى جانب المزارعين، داعيًا إلى تضافر الجهود لإنقاذ القطاع الزراعي وحماية الأمن الغذائي.



وخلص المجتمعون إلى التأكيد على توحيد المطالب والعمل المشترك للضغط من أجل حلول عملية، معتبرين أن حماية الثروة الحيوانية ركيزة أساسية للاقتصاد ولقمة عيش آلاف العائلات.





