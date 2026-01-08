تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مزارعو عكار يطالبون بتعويضات عاجلة ودعم حكومي

Lebanon 24
08-01-2026 | 09:15
عقد مربّو المواشي في عكار لقاءً تضامنيًا مطلبيًا بدعوة من اللجنة المركزية للثروة الحيوانية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان، في قاعة الحاج عمر الغجراوي – الجومة، في ظل ما وصفوه بـ"كارثة تهدّد الثروة الحيوانية والأمن الغذائي".

وخلال اللقاء، حذّر رئيس اللقاء جهاد بلوق من التحديات الخطيرة التي تواجه القطاع، مطالبًا الدولة بتعويض مربي المواشي، ولا سيما صغار المربين، ومشيدًا بجهود وزارة الزراعة اللبنانية ومصلحة زراعة عكار لاحتواء الوباء، مع الدعوة إلى استكمال الإجراءات الوقائية.

كما شدّد بلوق على ضرورة ضبط سوق الأعلاف وخفض أسعارها، عبر تشديد الرقابة واستكمال الخطوات الحكومية، ولا سيما خفض الرسوم الجمركية ومشاركة الشركات المحلية في معالجة الأزمة.

من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد بلديات الجومة أحمد الحاج وقوف البلديات إلى جانب المزارعين، داعيًا إلى تضافر الجهود لإنقاذ القطاع الزراعي وحماية الأمن الغذائي.

وخلص المجتمعون إلى التأكيد على توحيد المطالب والعمل المشترك للضغط من أجل حلول عملية، معتبرين أن حماية الثروة الحيوانية ركيزة أساسية للاقتصاد ولقمة عيش آلاف العائلات.

لبنان

إقتصاد

وزارة الزراعة اللبنانية

اتحاد بلديات الجومة

اللجنة المركزية

وزارة الزراعة

رئيس اتحاد

أحمد الحاج

نائب رئيس

اللبنانية

