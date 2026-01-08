تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تعاون رسمي لتحديث المنصات الرقمية في وزارة التربية

Lebanon 24
08-01-2026 | 11:46
وقعت وزارة التربية والتعليم العالي ممثلة بالدكتورة ريما كرامي ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ممثلةً بالدكتور كمال شحادة، بروتوكول تعاون في مدينة بيروت الرقمية، في حضور مستشاري الوزير شحادة، المستشارة القانونية الأولى نادين شاوي، المستشار الأول للذكاء الإصطناعي سيريل نجار، مدير المشاريع انطوني كرم والمستشار الإعلامي جيلبير متري، ومستشاري الوزيرة كرامي: المستشار لشؤون المعلوماتية والذكاء الإصطناعي عماد جبوري، المستشار القانوني الخاص المحامي فهمي كرامي، المستشار لشؤون التكنولوجيا والتمويل ماهر الحسنية، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار تنظيمي للتعاون بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، وبالتالي تطوير المنظومة الرقمية وبيئة التكنولوجيا في وزارة التربية وتحديث أنظمتها ومنصاتها وخدماتها الرقمية، ومنها المصادقات والمعادلات، ووضع إجراءات تضمنت الاستمرارية التشغيلية والتعافي من الكوارث، وحماية البيانات والمعلومات السرية، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم موظفين وخبراء من الجهتين، على ان يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ فور توقيعه من الجانبين.

وأشاد كل من الوزيرين كرامي وشحادة بـ"أهمية هذا البروتوكول والإمكانات التي يوفرها لوزارة التربية، والخدمات التي يطورها ويوسع نطاقها لجهة السرعة والدقة وضمان صحة هذه الخدمات، مما ينعكس إيجابا على الإستجابة لمعاملات المواطنين ويسهل إنجازها وحماية البيانات من التزوير والقرصنة، عبر استخدام تطبيقات عالمية لجهة المستوى والتطور الرقمي". (الوكالة الوطنية)
وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم

الذكاء الاصطناعي

الوكالة الوطنية

وزارة الدولة

المعلوماتية

البروتوكول

بروتوكول

تابع
